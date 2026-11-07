ประธานรัฐสภาไทยงดส่งคณะร่วมประชุม APA ชี้ประเด็นชายแดน-พระวิหาร
ความไม่ชัดเจนของประธานรัฐสภาไทยที่ไม่ส่งผู้แทนร่วมประชุม APA สร้างคำถามเรื่องผลกระทบต่อผลประโยชน์ชาติในประเด็นชายแดนและปราสาทพระวิหาร ที่ต้องชี้แจงต่อประเทศสมาชิกเอเชีย
การตัดสินใจของนาย โสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ในการไม่ส่งคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุม สมัชชารัฐสภาเอเชีย หรือ Asian Parliamentary Assembly (APA) ช่วงต้นปี 2570 กำลังเป็นที่ถกเถียงและถูกตั้งคำถามอย่างหนักในวงกว้าง โดยประเด็นหลักที่ได้รับความสนใจคือผลกระทบต่อยุทธศาสตร์และจุดยืนของประเทศไทยบนเวทีระหว่างประเทศ
บริบทสำคัญ APA และบทบาทไทยในเวทีเอเชีย
สมัชชารัฐสภาเอเชียเป็นเวทีความร่วมมือสำคัญระดับภูมิภาคที่มีสมาชิกประเทศเข้าร่วมมากกว่า 42 ประเทศ และมีประเทศผู้สังเกตการณ์อีก 16 ประเทศ ซึ่งรัฐสภาไทยนับเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเวทีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยบทบาทของเวทีนี้ครอบคลุมด้านการสร้างสันติภาพ การเจรจาแก้ไขความขัดแย้ง และการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกAlso readฟาด 'โสภณ' เมินส่งตัวแทนร่วมเวที APA ปล่อยเขมรพูดฝ่ายเดียว
ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงคือกัมพูชาอาจใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านชายแดนของไทย รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมอย่างปราสาทพระวิหาร หากไทยไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ จะเท่ากับการเปิดช่องว่างให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสชี้แจง สร้างความเข้าใจ หรือโน้มน้าวประเทศสมาชิกอื่นๆ โดยไม่มีตัวแทนไทยคอยชี้แจงข้อเท็จจริง ตัดบท หรือโต้แย้งข้อมูลที่น่าจะคลาดเคลื่อน
จุดยืนทางการทูตและช่องว่างทางการสื่อสาร
ที่ผ่านมาในเวทีระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น สมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA และสหภาพรัฐสภา หรือ IPU ผู้แทนไทยมีหน้าที่ต้องชี้แจงจุดยืนของประเทศเสมอเมื่อมีการหยิบยกประเด็นชายแดนขึ้นมากล่าวถึง การไม่มีการปรากฏตัวในเวที APA จึงเท่ากับเป็นการลดช่องทางการรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างมีนัยสำคัญ
ความน่าเสียดายที่เกิดจากการระงับการเดินทางในครั้งนี้คือ มีการจัดเตรียมคณะผู้แทนไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยมีสมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะ และมีนายภณฑิล น่วมเจิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชน ทำหน้าที่เป็นรองหัวหน้าคณะ การตัดสินใจยกเลิกครั้งนี้จึงสร้างความสงสัยว่าอาจเป็นการลดบทบาทของฝ่ายค้านในเวทีต่างประเทศ ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ควรถูกดึงไปเป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
ความจำเป็นทางการเมืองระหว่างประเทศ
ในสถานการณ์ที่ไทยกับกัมพูชายังมีประเด็นปัญหาชายแดนค้างคา การรักษาพื้นที่ทางการทูตและการสื่อสารกับนานาชาตินั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด การไม่เข้าร่วมประชุมอาจทำให้ไทยสูญเสียโอกาสในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง และปล่อยให้คู่กรณีมีพื้นที่ในการสื่อสารมากกว่าไทย ประธานรัฐสภาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนว่าการงดส่งผู้แทนในกรณีนี้มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้จำเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบต่อบริบทของเพื่อนบ้านและผลประโยชน์ของชาติอย่างรอบด้าน คำสั่งดังกล่าวยังมีโอกาสสามารถทบทวนแก้ไขได้ก่อนการเริ่มต้นประชุม หากผู้นำรัฐสภารับฟังเสียงทักท้วงจากฝ่ายค้าน พรรคการเมืองต่างๆ และกระแสสังคม อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งคณะผู้แทนชุดเดิมหรือจัดชุดใหม่เข้าร่วมได้
การรักษาผลประโยชน์ของชาติไม่ใช่หน้าที่หรือเรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ และไม่ควรปล่อยให้ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่บนเวทีสากลโดยไม่มีเหตุผลที่จำเป็น การมีส่วนร่วมจึงเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศ
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