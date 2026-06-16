ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าถวายสักการะพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางจากทั่วสารทิศ น้อมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ 16 มิ. ย. 69 เวลา 08.30 น.
สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งประดิษฐาน ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ ศาลาสหทัยสมาคม และบริเวณเต็นท์ด้านข้างศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวัง เวลา 08.30-16.00 น.
ในการนี้ ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ทั้งนี้ หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครบ 15 วัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพฯ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง ได้ทุกวัน ในเวลา 09.00-21.00 น.
เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังว่า ราชสกุล ราชินิกุล คณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรอิสระ สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู นักเรียน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางจากทั่วสารทิศ น้อมถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อาทิ เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตศรีลังกา ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย องค์การยูนิเซฟ และ องค์การเอฟโอโอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย พล.
อ. อาชวินทร์ เศวตเศรนี อดีตนายทหารราชองครักษ์พิเศษ พร้อมครอบครัว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหารมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ไทยเบฟ และกลุ่มทีซีซีกรุ๊ป การเคหะแห่งชาติ สำนักงาน กปร.
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บริษัท BEC World จำกัด (มหาชน) และสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. ) สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันและการค้าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัท THE WINNER MATTRESS 2003 นายณัฐพร ย้อยดี ชาว จ.
ราชบุรี กล่าวว่า ตนตั้งใจเดินทางมากราบถวายสักการะพระศพ เนื่องจากเคยมีโอกาสเฝ้า รับเสด็จเมื่อครั้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แม้จะได้เห็นพระองค์เพียงจากระยะไกล แต่สามารถสัมผัสได้ถึงพระอัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงมีพระจริยวัตรเรียบง่าย ทรงเป็นกันเอง และทรงมีพระพักตร์ยิ้มแย้มจนเป็นภาพความทรงจำที่ยังคงประทับอยู่ในใจมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ รู้สึกใจหายและตกใจมาก เพราะไม่เคยคิดว่าวันนี้จะมาถึง พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และทรงงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มกำลัง การเดินทางมาในวันนี้จึงตั้งใจมากราบถวายสักการะพระศพเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย หลังจากนี้จะหาโอกาสเดินทางมากราบถวายอาลัยเบื้องหน้าพระรูป พระที่นั่งพิมานรัตยาอีกครั้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สิ้นพระชนม์ ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าถวายสักการะ ลงนามถวายความอาลัย