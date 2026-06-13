ประชาชนแห่แสดงความอาลัยพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมทั้งร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพและสักการะพระรูป
บรรยากาศที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยยิ่ง เมื่อประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต่างทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่ เพื่อร่วม แสดงความอาลัย และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หลายคนนำพระรูปของพระองค์ในหลากหลายอิริยาบทมาสวมกอดไว้แนบอก แสดงถึงความผูกพันและความรักที่ประชาชนมีต่อพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เปิดให้ประชาชนที่เดินทางมา แสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐาน ณ โถงชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
จนถึง 19.00 น. ในวันนี้ และจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00-17.00 น.
ทั้งนี้ ในช่วงเย็นวันนี้จะมีการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง โดยมีเส้นทางผ่านถนนอังรีดูนังต์ ถนนพระราม 4 ถนนพญาไท ถนนศรีอยุธยา ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติและวัดเบญจมบพิตร ก่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนินและประตูวิเศษไชยศรี นอกจากนี้ สำนักพระราชวังยังได้ประกาศให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30-12.00 น.
และเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.
เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 โดยมีสมุดหลวงให้ลงนามถวายความอาลัย ทางด้านกรุงเทพมหานคร โดยนายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธี ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมแสดงความอาลัยในครั้งนี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา แสดงความอาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พระราชพิธี กรุงเทพมหานคร