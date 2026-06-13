ประชาชนมอบพระพร แรงกุมภัย แสดงความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสู่พระที่นั่งพิมานรัตยา

ประชาชนจากทั่วประเทศ踏踏มาแสดงความอาลัยและถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตtyabha ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าวัดถวายสักการะถึง 26 พ.ค. 2569 ขณะเดียวกันspNetCore ขบวนเชิญพระศพจะเคลื่อนที่ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง临傍晚
本报讯 (13 มิ.
ย.69) บรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประชาชนจากทั่วสารทิศ ทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่ เพื่อ ร่วมแสดงความอาลัย ต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งประชาชนบางคน นำพระรูปหลากหลายอิริยาบทของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา มากอดไว้แนบคับ โดยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดให้ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา บริเวณโถงชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จนถึงเวลา 19.00 น.
โดยมีประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะมีการเปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ขณะที่ช่วงเย็นวันนี้ จะเคลื่อนขบวนเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง โดยขบวนพระศพ ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ประตู 15) เลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังต์.
จากนั้น เลี้ยวขวา ออกสู่ถนนพระราม 4 มุ่งหน้าแยกสามย่าน เมื่อถึงแยกสามย่าน เลี้ยวขวา เข้าถนนพญาไท. เมื่อถึงแยกพญาไท เลี้ยวซ้าย เข้าถนนศรีอยุธยา ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอก, ถ.
ราชดำเนินกลาง, ถ. ราชดำเนินใน เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวั
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แสดง尉怜 เคลื่อนขบวนพระศพ พระที่นั่งพิมานรัตยา
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