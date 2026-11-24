ประชาชาติธุรกิจฉลอง 50 ปี จัดกอล์ฟการกุศลร่วมกับเรนวูด ปาร์ค
ประชาชาติธุรกิจและเรนวูด ปาร์ค ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปีด้วยกิจกรรมกอล์ฟการกุศลเพื่อระดมทุนบริจาคหนังสือให้โรงเรียน ตชด. และเสริมสร้างความสัมพันธ์ภาคเอกชน
หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ภายใต้การดูแลของเครือ มติชน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของการดำเนินงาน ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรระดับพรีเมียมอย่าง เรนวูด ปาร์ค จัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล "50th PRACHACHAT X Reignwood Park Charity Golf" ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองบรรณาธิการกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ พร้อมระดมรายได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปซื้อหนังสือบริจาคให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ต่อไปAlso readสลด! ลูกชายป่วยจิตเวช ทะเลาะกับพ่อ คว้าสากตำน้ำพริกฟาดเข้าศีรษะดับคาบ้าน รอมอบตัวในที่เกิดเหตุ
ไฮไลท์การแข่งขันและกฎกติกากอล์ฟ
การแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ธีม "JOIN HANDS DRIVING FORWARD" โดยมีกำหนดการเริ่มแข่งขันแบบช็อตกันสตาร์ท (Shotgun Start) เวลา 12.00 น. ณ สนามโรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ ลำลูกกา คลอง 10 จังหวัดปทุมธานี
การแข่งขันนี้เป็นระดับสมัครเล่น โดยอ้างอิงกฎการแข่งขันที่รับรองโดย The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews Scotland หรือใช้กฎเฉพาะของสนามโรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ เป็นเกณฑ์อ้างอิงหลัก
รูปแบบการแข่งขันใช้ระบบนับแต้มแบบสโตรคเพลย์ (Stroke Play) บนเส้นทาง 18 หลุม โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้จัดกลุ่มผู้เล่นและกำหนดหลุมเริ่มต้นให้กับนักกอล์ฟทุกคนอย่างละเอียด
ความพิเศษของงานนี้คือการเตรียมรางวัลมูลค่ารวมกันนับล้านบาทเพื่อสร้างความคึกคักให้กับผู้เข้าร่วม ทั้งถ้วยรางวัลอันทรงคุณค่าสำหรับประเภททีมและบุคคล รวมถึงของรางวัลพิเศษระหว่างการแข่งขันและในพิธีเลี้ยงตอนค่ำ
หนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดคือรางวัลโฮลอินวัน (Hole-in-One) สำหรับหลุมพาร์ 3 จำนวน 2 หลุม โดยรางวัลประกอบด้วยรถยนต์เอ็มจี เออร์เบิล (MG ERPL) มูลค่า 600,000 บาท และรถยนต์จีลี่ อีเอ็กซ์ 2 (Geely EX2) มูลค่า 459,999 บาท
จุดมุ่งหมายการสร้างความสัมพันธ์พันธมิตร
นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้ให้ข้อสังเกตว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจได้จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลเป็นประจำปีละหนึ่งครั้งอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายหลักของการดำเนินการนี้คือการกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองบรรณาธิการกับเครือข่ายพันธมิตรที่ปฏิบัติงานทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ ผ่านกิจกรรมทางการกีฬาระดับมืออาชีพ
สำหรับในปี 2569 กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลเช่นเคย แต่ได้เชื่อมโยงการแข่งขันครั้งนี้เข้ากับวาระพิเศษ นั่นคือโอกาสที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติbusiness ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการก่อตั้งองค์กร
ดังนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟครั้งนี้จึงไม่ได้มีเพียงสถานะในฐานะแขก แต่มีสถานะเป็นพันธมิตรคนสำคัญที่ร่วมเดินทางและเติบโตเคียงข้างประชาชาติธุรกิจมาตลอดระยะเวลา 50 ปี
แนวคิดหลัก "JOIN HANDS" ที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับการแข่งขันในปีนี้ สื่อถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้เข้าแข่งขันจากทุกกลุ่ม และผู้จัดงานซึ่งประกอบด้วยกองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจและสื่อในเครือมติชน
ความพิเศษของสนามโรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ
ประชาชาติธุรกิจยังคงเลือกใช้สนามโรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ด้วยความเชื่อที่ว่าพันธมิตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบริการระดับพรีเมี่ยมชั้นเลิศทั้งด้านสนามแข่งขันและสิ่งอำนวยความสะดวก
สนามกอล์ฟแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน และเป็นสนามระดับโลกรายการแรกที่ไม่เปิดให้บริการบุคคลทั่วไป
การคัดเลือกสนามนี้ทำให้พันธมิตรที่เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของประชาชาติธุรกิจ นับเป็นผู้ได้รับสิทธิพิเศษอย่างแท้จริงที่ได้เข้ามาใช้บริการสนามกอล์ฟระดับโลกแห่งนี้
บรรยากาศในงานไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขัน แต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายและมิตรภาพใหม่ ๆ พร้อมกับการมอบรางวัลสุดพิเศษและบรรยากาศงานเลี้ยงที่สร้างความประทับใจสูงสุด
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ จะถูกนำไปซื้อหนังสือคุณภาพเพื่อนำไปบริจาคสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลผ่านโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) อย่างทั่วถึง
กิจกรรมครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญของการเฉลิมฉลองอายุ 50 ปี ที่แสดงถึงความไว้วางใจและการเติบโตเคียงข้างพันธมิตรทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy