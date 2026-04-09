ประชาธิปัตย์เสนอ 'หาดใหญ่โมเดล' ปฏิรูปการจัดการน้ำท่วม จี้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเยียวยาล่าช้า

พรรคประชาธิปัตย์เสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษาและปฏิรูปการบริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ (หาดใหญ่โมเดล) เพื่อแก้ไขปัญหาความเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะปัญหาความล่าช้าในการเยียวยาและการขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ
นายจูรี นุ่มแก้ว สส.
สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เสนอญัตติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ หรือที่เรียกว่า 'หาดใหญ่โมเดล' โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและครอบคลุมในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปลายปี 2568 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อประชาชนทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อยไปจนถึงนักธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงโรงเรียนและข้าราชการ การประเมินความเสียหายเฉพาะในพื้นที่หาดใหญ่อยู่ที่กว่า 20,000 ล้านบาท\นายจูรีได้ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการของภาครัฐในหลายด้าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะหลัก ได้แก่ ระยะเตือนภัย ระยะให้ความช่วยเหลือ และระยะฟื้นฟูเยียวยา ในระยะเตือนภัย นายจูรีระบุว่า แม้ประเทศไทยจะมีหน่วยงานที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) แต่ข้อมูลเหล่านี้กลับไม่ได้ถูกนำเสนอในรูปแบบที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจง่าย ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนไม่ได้รับรู้ข้อมูลและไม่สามารถเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที เช่น กรณีของ 'น้องโฉม' ที่ตื่นมาพบว่าน้ำท่วมบ้านสูงถึง 3 เมตรโดยไม่ทันตั้งตัว เพื่อแก้ไขปัญหานี้ นายจูรีเสนอให้รัฐบาลนำเทคโนโลยี Digital Twin (เมืองฝาแฝดดิจิทัล) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเป็นรายบุคคล เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง นอกจากนี้ นายจูรียังได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไร้เอกภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเปรียบเทียบว่าการทำงานเป็นไปอย่างสะเปะสะปะ ขาดการประสานงานที่ดี จนระบบสื่อสารล่มทั้งเมือง อีกทั้งยังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยอ้างว่าต้องรอรับคณะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ประสบภัยถึง 145 ราย\ในส่วนของการฟื้นฟูเยียวยา นายจูรีได้เน้นย้ำถึงความล่าช้าในการจ่ายเงินเยียวยา ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก โดยยกตัวอย่างการได้รับเงินเยียวยาเพียง 150 บาท จากจำนวนเงินที่ควรได้รับสูงสุด 49,000 บาท ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจและตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพในการช่วยเหลือของรัฐบาล นายจูรีจึงได้เสนอให้สภาฯ เร่งพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ โดยมีภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การเตรียมพร้อมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเตือนภัยและปรับปรุงผังเมืองเพื่อการระบายน้ำ การให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึง และการฟื้นฟูเยียวยาโดยปฏิรูประบบการจ่ายเงินเยียวยา ลดขั้นตอนเอกสาร และออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้ให้การสนับสนุนญัตติดังกล่าว โดยเน้นย้ำถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเกิดจากการขาดการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ การขาดเอกภาพในการสั่งการขณะเกิดเหตุ และความล่าช้าในการเยียวยาหลังเกิดเหตุ นายพิทักษ์เดชได้กล่าวถึงความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเน้นการใช้สติปัญญาและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีเอกภาพภายใต้อำนาจที่มีอยู่ เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รวดเร็วที่สุด\นายทรงศักดิ์ มุสิกอง สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายสนับสนุนญัตติ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปลายปี 2568 เพื่อให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ นายทรงศักดิ์ได้สะท้อนปัญหาจากประสบการณ์ของ 'ด่านหน้า' ทั้งประธานชุมชน สมาชิก อบต. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องรับผิดชอบในการลงทะเบียนเงินเยียวยา 9,000 บาท แต่กลับติดขัดในระเบียบราชการที่ให้สิทธิ์เพียง 1 สิทธิ์ต่อ 1 ทะเบียนบ้าน ทำให้เกิดปัญหาในการช่วยเหลือครอบครัวขยายที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน นายทรงศักดิ์ได้เรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงระเบียบข้อกำหนดให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งและความล่าช้าในการเยียวยาในอนาคต นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้ร่วมสนับสนุนญัตติดังกล่าวเช่นกั
