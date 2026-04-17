ประชาชนตื่นตัว! ยอดขอคำปรึกษาหลอกลงทุนพุ่ง 4 เท่า สัญญาณบวกการป้องกันภัยการเงิน

ไตรมาสแรกปี 2569 สะท้อนสัญญาณบวกด้านการเงิน ประชาชนไทยตื่นตัวมากขึ้น ยอดขอคำปรึกษาผ่านสายด่วน 1207 พุ่งสูงถึง 4 เท่า ก.ล.ต. และตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังสกัดกั้นทุนเทา มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ชี้รูปแบบหลอกลวงซับซ้อนขึ้น เน้นย้ำความสำคัญของการตระหนักรู้และการร่วมมือ.
ในไตรมาสแรกของปี 2569 สัญญาณบวกที่น่าจับตามองคือ ประชาชนชาวไทยไม่ได้ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงทางการเงินอย่างง่ายดายอีกต่อไป โดยเห็นได้จากจำนวนการขอคำปรึกษาผ่าน สายด่วน 1207 ซึ่งพุ่งสูงขึ้นกว่า 4 เท่า แสดงให้เห็นถึงเกราะป้องกันด่านแรกที่แข็งแกร่งขึ้น ประกอบกับการผนึกกำลังแบบ 360 องศา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต. ) และกองบัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง ที่เพิ่งประสบความสำเร็จในการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ " ทุนเทา " ไปเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ก.ล.ต.
ได้เปิดเผยสถิติล่าสุดจากศูนย์ปฏิบัติการ “สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน” โทร. 1207 กด 22 ซึ่งเผยให้เห็นถึงพลวัตที่น่าสนใจของปัญหาภัยทางการเงินในประเทศไทย ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2569 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2569) พบว่ามีประชาชนติดต่อเข้ามาขอรับคำปรึกษาและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการหลอกลวงลงทุนสูงถึง 3,473 ครั้ง เพิ่มขึ้นกว่า 70% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 2,029 ครั้ง ตัวเลขที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือ ยอดการให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งพุ่งสูงขึ้นถึง 391% จาก 650 ครั้งในไตรมาส 1 ปี 2568 มาเป็น 3,194 ครั้งในไตรมาสนี้ สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความตื่นตัวและรู้จักที่จะขอคำแนะนำก่อนตัดสินใจลงทุนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของสถิติ จะพบประเด็นที่น่าจับตามอง คือ ยอดการติดต่อเพื่อ “ขอคำปรึกษาในเรื่องการหลอกลงทุน” ที่ทะยานขึ้นไปถึง 3,194 ครั้ง ในเวลาเพียง 3 เดือน คิดเป็นเกือบ 40% ของยอดรวมทั้งปี 2568 ซึ่งมียอดอยู่ที่ 8,287 ครั้ง ตัวเลขนี้สะท้อนถึงนัยสำคัญสองประการ คือ 1. กลโกงของมิจฉาชีพมีความแนบเนียนซับซ้อนขึ้น จนทำให้นักลงทุนเกิดความลังเลและเลือกที่จะตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน และ 2. ความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ ทำให้ประชาชนจดจำช่องทาง 1207 กด 22 ได้ในฐานะ “เกราะป้องกันแรก” ที่จะช่วยป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน ในส่วนของการปิดกั้นบัญชีโซเชียลมีเดียที่เข้าข่ายการหลอกลงทุน ก.ล.ต. ได้ประสานงานให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มปิดกั้นไปแล้วรวม 279 บัญชี โดยเน้นการประสานงานโดยตรงกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นหลัก และสามารถดำเนินการปิดกั้นได้ครบ 100% ภายในเวลาเพียง 7 นาที ถึง 48 ชั่วโมงหลังจากการแจ้ง อย่างไรก็ตาม จุดที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ การยกระดับความร่วมมือกับ “หน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งมีความเข้มข้นขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมีนาคม 2569 ที่มีการดึง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เข้ามาร่วมจัดทำกระบวนการปิดกั้นบัญชีอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเสริมทัพความร่วมมือเดิมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) และสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 ถือเป็นการบูรณาการแบบ 360 องศา เพื่ออุดรอยรั่วและตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ล่าสุด ก.ล.ต. และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ร่วมมือกันในการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิด ซึ่งนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน รวมมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท โดยได้มีการแถลงความคืบหน้าของคดีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 “พล.ต.ท. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย” ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ได้ย้ำว่า การสืบสวนคดีที่มีความซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลกับ ก.ล.ต. เพื่อให้สามารถขยายผลการสืบสวนได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม ขณะที่ “พรอนงค์ บุษราตระกูล” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การเชื่อมโยงข้อมูลนี้ช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และถือเป็นหนึ่งใน 5 มาตรการสำคัญในการสกัดกั้น “ทุนเทา” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในตลาดทุนไทยในระยะยาว สำหรับภาพรวมสถานการณ์การหลอกลวงลงทุนในปัจจุบัน ยังคงเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ “เอนก อยู่ยืน” รองเลขาธิการ และในฐานะโฆษก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ชี้ให้เห็นว่า สาเหตุหลักมาจาก “รูปแบบการหลอกลวงที่มีความซับซ้อนและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว” โดยมิจฉาชีพสามารถเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงได้ตลอดเวลาและทำได้ง่ายขึ้น เช่น การนำใบหน้าของบุคคลอื่นมาแอบอ้าง (Deepfake) นอกจากนี้ยังมีการสร้างแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ปลอมที่ดูเหมือนมีการซื้อขายจริง โดยมีการแสดงตัวเลขผลกำไรในระบบเพื่อให้เหยื่อตายใจ แต่ในความเป็นจริงเป็นเพียงตัวเลขที่ถูกสร้างขึ้นมาหลอกลวงและไม่สามารถถอนออกมาได้จริง อีกทั้งการปรับตัวของมิจฉาชีพบนโซเชียลมีเดียที่ปัจจุบันทำงานกันเป็นอาชีพและวนเวียนอยู่หลายแพลตฟอร์ม เช่น Line หรือ TikTok เมื่อถูกบล็อกบัญชีหนึ่ง ก็จะสลับไปใช้อีกบัญชีหนึ่งอย่างต่อเนื่อง แม้จำนวนผู้เสียหายจากการหลอกลงทุนอาจมีจำนวนน้อยกว่าการหลอกซื้อของออนไลน์ แต่ “เม็ดเงินความเสียหายต่อบุคคลนั้นสูงกว่ามาก” โดยมีตั้งแต่หลักหมื่น หลักแสน ไปจนถึงหลักล้านบาท แนวทางการรับมือกับปัญหานี้ “เอนก” กล่าวว่า ปัจจุบัน ก.ล.ต. ได้นำเทคโนโลยี AI มาช่วยในการตรวจจับ และร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Google และ Line ในการสกัดกั้น อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ไม่สามารถจัดการให้หมดไปได้ 100% จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเน้นการสร้าง “ความตระหนักรู้ (Awareness)” ให้ประชาชนช่วยกัน “เคาะกระดิ่ง” หรือส่งสัญญาณเตือนภัยแก่กันและกัน “การจัดการปัญหาไม่สามารถทำได้เบ็ดเสร็จโดยหน่วยงานเดียว 100% แต่ต้องอาศัยการร่วมมือกันของทุกคนในการเป็นหูเป็นตาและร่วมกันสอดส่องดูแล
หลอกลงทุน ก.ล.ต. ตำรวจสอบสวนกลาง ทุนเทา สายด่วน 1207
United States Latest News, United States Headlines
