ประจวบคีรีขันธ์ บวงสรวงซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดธรรมิการามวรวิหาร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บวงสรวงจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์กลาง ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร เตรียมความพร้อมรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดพิธีบวงสรวงและเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างซุ้ม ถวายดอกไม้จันทน์ ขนาดกลาง ที่บริเวณพื้นที่ วัดธรรมิการามวรวิหาร เพื่อเป็นสถานที่สำคัญให้พสกนิกรและประชาชนในพื้นที่ได้มาร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งกำหนดจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2569
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08.09 น. นายปรีดา สุขใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างซุ้มขนาดใหญ่ สนามวัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพิธีกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นความความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นงานสร้าง พร้อมขอพรและขออนุญาตใช้พื้นที่ sacred ground แห่งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนเข้าสู่กระบวนการก่อสร้างจริง ซึ่งจะรองรับจำนวนประชาชนที่พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์เป็นจำนวนมากAlso readรวบชายเปลือยกายป่วนวัด! แกล้งบ้าหนีความผิด หลังย่องขโมยย่ามพระ-ดมกาว
รายละเอียดพิธีการบวงสรวงและการก่อสร้าง
ในส่วนของพิธีการทางศาสนา พระเทพวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยประกอบพิธีทางพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และงานโครงการ ตามประเพณีความเชื่อไทยที่ว่าการบวงสรวงก่อนเริ่มงานก่อสร้างสิ่งสำคัญเพื่อถวายในพระราชาธิบดี จะช่วยให้กระบวนการต่างๆ บรรลุผลสำเร็จด้วยดี ไม่มีอุปสรรคขัดข้อง ทั้งยังเป็นการขอขมาและบอกกล่าวต่อเจ้าที่เจ้าทางรวมถึงเทพยดาผู้รักษาพื้นที่นั้นๆ ให้เปิดทางให้งานบุญกุศลนี้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
กระบวนการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นจุดรับมอบและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับประชาชน ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมหาศาล จากทั่วประเทศและในพื้นที่ใกล้เคียง ได้เดินทางเข้ามาใช้บริการในพระราชพิธีดังกล่าว โครงสร้างของซุ้มดังกล่าวจะออกแบบให้มีความโอ่อ่าง สง่างาม และสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมไทยประเพณี เพื่อสะท้อนถึงเกียรติภูมิของสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรู้สึกสงบและซาบซึ้งในหัวใจของผู้ที่มาเคารพบูชา โดยงานก่อสร้างนี้จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนและมีคุณภาพ เพื่อให้ทันต่อการจัดงานพระราชพิธีตามกำหนดการที่วางไว้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานร่วมสนับสนุน
งานพิธีบวงสรวงและเตรียมงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากหลายภาคส่วน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดและอำเภอ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนตัวแทนองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงพลังความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานกับประชาชนในชุมชนรอบวัดธรรมิการามวรวิหาร ให้รับทราบความสำคัญของการก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ เพื่อให้พื้นที่โดยรอบมีความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของผู้ที่จะเข้าร่วมงานในขั้นตอนต่อไป
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการเป็นเจ้าภาพและสถานที่รองรับการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประชาชนทุกคนต่างมุ่งหมายที่จะได้แสดงออกถึงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดมา โดยซุ้มถวายดอกไม้จันทน์นี้จะทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมใจของประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งในการต้อนรับและการร่วมพิธีกรรมสำคัญนี้
ผลกระทบทางสังคมและขั้นตอนต่อไป
การก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางที่วัดธรรมิการามวรวิหาร จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมในแง่ของการรวมพลังความเสียใจและเทิดทูนสถาบัน โดยคาดว่าจะมีการจัดระเบียบการจราจรและเส้นทางเดินเท้าบริเวณโดยรอบวัดเพื่อให้การเข้า-ออกของผู้ร่วมงานเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดการอย่างละเอียดก่อนถึงวันงานหลักในวันที่ 16 ธันวาคม 2569 การเตรียมสถานที่ให้พร้อมนับเป็นขั้นตอนเชิงรุกที่จะลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับบริการประชาชน
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มลงมือก่อสร้างซุ้มจริงตามแบบแปลนและมาตรฐานที่กำหนด โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดจากคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างจะแล้วเสร็จทันเวลาและมีความแข็งแรงปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นมรดกทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจะเป็นสถานที่ที่ประชาชนได้เก็บความทรงจำแห่งความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดไป
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