ประชาชนยื่น 8 ข้อ เสนอรัฐรื้อโครงสร้างพลังงาน ลดราคาน้ำมันหน้าปั๊ม

กลุ่มภาคประชาชนรวม 4 องค์กร ยื่นข้อเรียกร้อง 8 ข้อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อขอให้พิจารณาปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้เป็นธรรม ลดค่าใช้จ่ายที่บิดเบือนในโครงสร้างราคา และเรียกคืนกำไรส่วนเกินจากโรงกลั่นน้ำมัน ชี้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มสูงเกินจริงจากปัจจัยที่ไม่จำเป็น ขณะที่รัฐมนตรีรับข้อเสนอ พร้อมยืนยันเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงานและส่งเสริมโซลาร์ภาคประชาชน
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 เครือข่ายภาคประชาชนซึ่งประกอบด้วยสภาองค์กรของผู้บริโภค, เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย, มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน และกลุ่มผีเสื้อกระพือปีก ได้เดินทางเข้ายื่นข้อเรียกร้องจำนวน 8 ข้อ ต่อ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ กระทรวงพลังงาน เพื่อเสนอให้มีการปรับปรุง โครงสร้างราคาพลังงาน ให้มีความเป็นธรรม และลด ราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงซึ่งเป็นภาระต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ ราคาน้ำมัน สิงคโปร์ได้ปรับตัวลดลง แต่ ราคาน้ำมัน หน้าปั๊มยังคงอยู่ในระดับสูง
การยื่นข้อเรียกร้องครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลของราคาพลังงาน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนทุกระดับชั้น ข้อเรียกร้องหลักประการแรกของเครือข่ายภาคประชาชนคือการให้ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นจริงออกจากโครงสร้างราคาพลังงาน ซึ่งรวมถึงค่าขนส่งน้ำมันจากสิงคโปร์มายังประเทศไทย ค่าประกันภัยที่อาจสูงเกินจริง ค่าสูญเสียระหว่างทาง และค่าใช้จ่ายในการสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคง หรือที่เรียกว่าค่าพรีเมี่ยม ซึ่งเครือข่ายฯ เห็นว่าเป็นการสร้างกำไรส่วนเกินให้กับบางภาคส่วนโดยไม่จำเป็น และไม่ควรนำมาเป็นภาระให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีการเรียกร้องให้มีการเรียกคืนกำไรส่วนเกิน หรือ Windfall Profit ที่โรงกลั่นน้ำมันได้รับในช่วงที่ค่าการกลั่นพุ่งสูงขึ้นผิดปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยเฉพาะสถานการณ์ โดยเครือข่ายฯ มองว่ากำไรส่วนเกินดังกล่าวควรถูกนำกลับมาใช้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน หรือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพลังงานให้มีความยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อเรียกร้องยังครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญอื่นๆ เช่น การขอให้รัฐบาลยุติการกู้เงินจำนวน 1.5 แสนล้านบาท ให้แก่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากเป็นการสร้างภาระหนี้สินระยะยาวให้กับประชาชน และควรพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นที่ยั่งยืนกว่า นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันให้มีการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล และช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว ด้าน นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวรับฟังข้อเสนอทั้งหมดด้วยความใส่ใจ และยืนยันว่าจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันที เช่น การส่งเสริมโครงการโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบันว่าได้กลับเข้าสู่สภาวะที่แข็งแกร่งขึ้น โดยมีเงินไหลออกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากที่เคยสูงถึงวันละ 2,000 ล้านบาท ปัจจุบันกลับมาใกล้เคียงศูนย์ นายเอกนัฏ ยังได้เน้นย้ำถึงหลักการสำคัญในการบริหารจัดการพลังงาน โดยระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการให้อำนาจองค์กรหรือกองทุนพลังงานมากเกินไปในการกำหนดราคาน้ำมัน ท่านรัฐมนตรีแสดงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะดำเนินการรื้อโครงสร้างพลังงานทั้งหมด เพื่อลดการพึ่งพากลไกที่ทำให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าความเป็นจริง และจะไม่มีการยอมให้นายทุนเข้ามาแทรกแซงหรือกำหนดทิศทางราคาพลังงาน ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกภาคส่วน การดำเนินการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงพลังงานในการสร้างระบบพลังงานที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้กับประเท
