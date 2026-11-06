ประชาธิปไตยอเมริกันพลิกโฉม: โอบามาเหนือใจชน ทรัมป์สูญเสียอำนาจ
บารัก โอบามา นำชัยชนะให้พรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอม ทำให้อำนาจโดนัลด์ ทรัมป์ถดถอยและอาจถูกถอดถอน โดยอิลอน มัสก์ พ่ายแพ้ในเท็กซัส
ชาวอเมริกันทั่วประเทศได้เปลี่ยนความศรัทธาจากนโยบายของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ไปสนับสนุนคำอธิบายและเหตุผลของประธานาธิบดี บารัก โอบามา กอย่างล้นหลาม สถานการณ์นี้สะท้อนถึงกระแสไฟฟ้าทางการเมืองที่รุนแรงเมื่อประชาชนเริ่มต้องการความสมเหตุสมผลมากกว่าอารมณ์ชั่ววูบ
กลยุทธ์ปราศรัยและพลังโน้มน้าวใจของโอบามา
ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ได้เดินทางรอบสหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนการหาเสียงในแทบทุกมลรัฐที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เดินทางไปกล่าวคำปราศรัย แม้ขณะนี้จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้ว แต่บารัก โอบามา ยังมิได้อยู่ในตำแหน่งนี้Also read3 นักษัตรหญิงบุคลิกโดดเด่น ฉลาด เด็ดเดี่ยว ไม่ยอมถูกบงการ
โดยส่วนใหญ่แล้ว ประธานาธิบดีบารัก โอบามามักกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในทุกประเด็นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับชาวอเมริกัน สามารถโน้มน้าวใจชาวอเมริกันที่กำลังเดือดร้อนได้ดีกว่า จนสามารถจุดประกายทำให้คะแนนของนักการเมืองในค่ายพรรคเดโมแครตในสมรภูมิสำคัญทั้ง 7 รัฐเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามมาด้วย
กระแสความคล้อยตามเหตุผลของประธานาธิบดีบารัก โอบามากกว่านี้ปรากฏชัดเจนว่า ชาวอเมริกันส่วนใหญ่มีความศรัทธาต่อเหตุผลของประธานาธิบดีบารัก โอบามากกว่า แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จะนั่งดำรงอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีก็ตาม
ความล้มเหลวทางการเงินของอิลอน มัสก์ในเท็กซัส
การแข่งขันที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นที่มลรัฐเท็กซัส เมื่อการทุ่มเงินของอภิมหาเศรษฐีโลก อีลอน มัสก์ จำนวน 190 ล้านดอลลาร์ ให้กับ อัยการสูงสุดเคน แพ็กซ์สัน กลับไร้ผลอย่างสิ้นเชิง
ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นแล้วว่า เจมส์ ทาลาริโค นักการเมืองหน้าใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงของพรรคเดโมแครต กลับได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 38 ปีที่พรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะที่มลรัฐเท็กซัส
ผลลัพธ์นี้ทำลายความเชื่อเดิมที่ว่าพรรครีพับลิกันจะครองอำนาจเหนือมลรัฐทางใต้ตลอดไป และเป็นการพิสูจน์ว่าเงินจำนวนมหาศาลไม่สามารถซื้อชัยชนะได้หากขาดความเชื่อมั่นจากประชาชน
ประวัติศาสตร์ใหม่ของวุฒิสภาสหรัฐฯ
ในศึกวุฒิสภา นายแพทย์อับดุล เอล-ซาเยด นักการเมืองหน้าใหม่ คู่อรีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก็ได้รับชัยชนะเหนือนักการเมืองมืออาชีพอย่างไมค์ โรเจอร์ส
ชัยชนะครั้งนี้มีผลทำให้คุณหมออับดุล กลายเป็นวุฒิสมาชิกที่มีเชื้อสายมุสลิมคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองแบบเดิม
การได้รับชัยชนะในคู่นี้เป็นการยืนยันว่าประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายกับนักการเมืองมืออาชีพเดิมๆ และเปิดใจให้กับ新人ที่มีความคิดใหม่และแตกต่างออกไป
ผลกระทบเชิงโครงสร้างอำนาจรัฐ
สรุปแล้ว พรรคเดโมแครตสามารถได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมและสามารถเข้าไปนั่งคุมเสียงข้างมากในสภาคองเกรสทั้งสภาบนและสภาล่าง
สิ่งนี้จะมีผลทำให้อำนาจการต่อรองของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลดน้อยถอยลงอย่างมาก พรรคเดโมแครตจะเข้าไปนั่งคุมฝ่ายนิติบัญญัติและมีอำนาจสามารถจัดตั้งคณะกรรมาธิการต่างๆ ได้
furthermore พรรคเดโมแครตยังสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวมาให้การสอบสวนทั้งทางด้านการภายในประเทศ ทำนองเดียวกับวุฒิสภาที่หากพรรคเดโมแครตสามารถครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาก็สามารถจะคุมทางด้านการต่างประเทศและสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประธานาธิบดีทรัมป์มาสอบสวนในทุกๆ ด้านได้อีกด้วย
อนาคตทางการเมืองและความเป็นไปได้ของการถอดถอน
หากพบว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทำอะไรเป็นข้อผิดพลาดอย่างมากมายแล้ว สภาผู้แทนฯ อาจจะหาทางปลดประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่ง
การที่ประชาชนอเมริกันแปรพักตร์จากที่เคยมีอุดมการณ์เทใจสนับสนุนพรรครีพับลิกันมาโดยตลอด คงจะอดรนทนเดือดเนื้อร้อนใจไม่ไหว จนต้องตัดสินใจเลือกเอาอุดมการณ์ใหม่ เพื่อหวังให้สถานการณ์เลวร้ายต่างๆ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจดียิ่งขึ้น เพื่อปากและท้องของประชาชน
ปรากฏการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่การซ้ำเติม แต่เป็นการยอมรับความจริงว่าชาวอเมริกันต้องการผู้นำที่แก้ปัญหาได้จริง มากกว่าการยึดติดกับอุดมการณ์เดิมที่หมดความหมาย
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