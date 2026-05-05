ประชาธิปัตย์อนุมัติผู้สมัคร สก.ครบ 50 เขต รออภิสิทธิ์เปิดตัวผู้ว่าฯ กทม. กลางพ.ค.

พรรคประชาธิปัตย์อนุมัติรายชื่อว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ทั้ง 50 เขต พร้อมอนุมัติผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. แต่ยังไม่เปิดเผยชื่อ รอให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นผู้ประกาศเปิดตัวในกลางเดือนพฤษภาคม
พรรค ประชาธิปัตย์ ได้ดำเนินการอนุมัติรายชื่อว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร (สก.
) ครบทั้ง 50 เขตอย่างเป็นทางการแล้ว กระบวนการนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง โดยพรรคได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการเป็นตัวแทนประชาชนในแต่ละพื้นที่ การอนุมัติรายชื่อผู้สมัคร สก.
ทั้ง 50 เขตนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพรรคประชาธิปัตย์ในการส่งผู้สมัครที่มีคุณภาพลงแข่งขันในทุกเขต เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีทางเลือกในการเลือกผู้แทนที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการอนุมัติรายชื่อผู้สมัคร สก.
แล้ว พรรคประชาธิปัตย์ยังได้อนุมัติรายชื่อว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม. ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พรรคยังไม่ได้เปิดเผยชื่อผู้สมัครคนดังกล่าวในขณะนี้ โดยจะมอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.
บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ประกาศเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. อย่างเป็นทางการในกลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ การรอการเปิดตัวจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ต้องการให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความสนใจให้กับประชาชนมากที่สุด รายชื่อว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตประกอบด้วย นายศรราม ภูมิไชย (เขตดุสิต), น. ส.
นัชธนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์ (เขตพระนคร), นายฐานวัฒน์ สถิตโอฬารโรจน์ (เขตบางซื่อ), นายอนุชาญ กวางทอง (เขตพญาไท), น. ส. ทัดดาว ตั้งตรงเจริญ (เขตราชเทวี), นายธนนรินทร์ ศิริหิรัญพงษ์ (เขตปทุมวัน), นายธนากร ลิ้มวาทะรส (เขตบางรัก), นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ (เขตสัมพันธวงศ์), น. ส.
นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ (เขตป้อมปราบฯ), นายสมเกียรติ ปัญญะธารา (เขตลาดกระบัง), นายมนตรี เปรมบุญ (เขตลาดพร้าว), ดร. สุดคนึง แก้วทอง (เขตคลองเตย), นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ (เขตห้วยขวาง), นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล (เขตวัฒนา), นายเมธวิน มีสุวรรณ (เขตดินแดง), น. ส.
จันทิมา สิทธิสุราษฎร์ (เขตจตุจักร), นายชุมพล รุ่งวิชานิวัฒน์ (เขตหลักสี่), นายต้นรังสรรค์ กียปัจจ์ (เขตดอนเมือง), นายไกรศักดิ์ เสาเวียง (เขตสายไหม), นายกร สิงห์ธีร์ (เขตบางเขน), นายชัชชนะพงศ์ แก้วทอง (เขตวังทองหลาง), นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ (เขตบางกะปิ), นายปรัชญา ศรีสะอาด (เขตบึงกุ่ม), ดร. อาคร ประมงค์ (เขตคันนายาว), น.
ส. เกษนันท์ เรืองตาบ (เขตสะพานสูง), นายอรรถวิทย์ เซะวิเศษ (เขตสวนหลวง), นายณัชกรณ์ เชิดชูกิจกุล (เขตประเวศ), นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล (เขตบางนา), นายศิวโรจณ์ แสงจรัสโชติ (เขตพระโขนง), นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ (เขตหนองจอก), นายเชิดพันธุ์ เตี่ยไพบูลย์ (เขตมีนบุรี), นสพ.
อนันต์ ฤกษ์ดี (เขตคลองสามวา), นายมนูญ อินช่วย (เขตธนบุรี), นายสามารถ คุ้มทรงธรรม (เขตคลองสาน), นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล (เขตบางพลัด), น. ส.
ภัทราพร ปาลวงษ์ (เขตบางกอกน้อย), นายนภาพล จีระกุล (เขตลาดกระบัง), นางลักขณา ภักดีนฤนาถ (เขตภาษีเจริญ), นายวงศธรร์ พิศาลกาญจนกิจ (เขตบางกอกใหญ่), นายวิรัช คงคาเขตร (เขตจอมทอง), นายเจริญ เพ็ชรกิจ (เขตราษฎร์บูรณะ), นายไสว โชติกะสุภา (เขตทุ่งครุ), นายพงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์ (เขตบางขุนเทียน), น. ส.
เนตรสกาว ชาหอม (เขตบางบอน), นายสมพร คงโครัด (เขตบางแค), นายกวิน ชาตะวนิช (เขตหนองแขม), ดร. ฮารูน มูหมัดอาลี (เขตทวีวัฒนา), นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรร
