ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี 4 แพลตฟอร์มหลัก ร้านค้าสมัครผ่านแอปฯ ถุงเงิน
อย่าลืม 15 มิ. ย.
นี้เริ่มวันแรก ประชาชนใช้สิทธิ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี 4 แพลตฟอร์มหลัก ร้านค้าสมัครผ่านแอปฯ ถุงเงินเตือนประชาชนเริ่มใช้สิทธิ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ผ่านบริการ ฟู้ดเดลิเวอรี บน 4 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ ShopeeFood, LINE MAN, GrabFood และ Robinhood ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ด้านร้านค้าอย่าลืม กดสมัครเข้าสู่ระบบ Food Delivery ผ่านแอปฯ ถุงเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนเป็นต้นไป โดยใช้เวลาอนุมัติราว 5 วันวันนี้ (13 มิถุนายน 2569) ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป จะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิผ่านบริการ ฟู้ดเดลิเวอรี บน 4 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ ShopeeFood, LINE MAN, GrabFood และ Robinhood หลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชัน 'ถุงเงิน' ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมทั้งเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรีและเชื่อมระบบสำเร็จแล้ว 88,198 ร้านค้า สะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาล เพื่อขยายช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ ร้านค้าสามารถกดสมัครเข้าสู่ระบบ Food Delivery ผ่านแอปฯ ถุงเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนเป็นต้นไป โดยใช้เวลาอนุมัติราว 5 วั
ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ฟู้ดเดลิเวอรี Shopeefood LINE MAN Grabfood Robinhood ถุงเงิน
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