ประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัคร สก.ครบทุกเขต มั่นใจกระแสอภิสิทธิ์ดันปักธงกรุงเทพฯ

พรรคประชาธิปัตย์ประกาศความพร้อมในการเลือกตั้ง สก. โดยส่งผู้สมัครครบทั้ง 50 เขต และเตรียมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม มั่นใจกระแสความนิยมของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะช่วยให้พรรคได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในกรุงเทพฯ
พรรค ประชาธิปัตย์ เดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.
) อย่างเต็มที่ โดยล่าสุดได้ส่งรายชื่อผู้สมัครครบทั้ง 50 เขตแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนผสมระหว่างผู้สมัครหน้าเก่าที่มีประสบการณ์และผู้สมัครหน้าใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ การส่งผู้สมัครครบทุกเขตสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพรรคในการเข้าถึงพื้นที่และรับฟังเสียงของประชาชนในทุกย่านของกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์มั่นใจว่ากระแสความนิยมของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และช่วยให้พรรคสามารถปักธงชัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ ได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่พรรคเคยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง การเปิดตัวผู้สมัคร สก.
ของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการผสมผสานระหว่างอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์และความคุ้นเคยกับพื้นที่ และผู้สมัครใหม่ที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพฯ พรรคได้ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ พรรคยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมเป็นผู้สมัคร เพื่อให้ผู้สมัครของพรรคมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้อนรับอดีตผู้ทำงานจากพรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้ส่งผู้สมัครลงแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งพรรคได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมของผู้สมัคร สก.
แล้ว พรรคประชาธิปัตย์ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการคัดเลือกและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการเมืองมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2-4 เดือนที่ผ่านมา พรรคได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างรอบด้าน โดยเน้นที่วิสัยทัศน์ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพฯ พรรคเตรียมที่จะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
อย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก พรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นว่าผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ของพรรค จะเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถนำพา กรุงเทพมหานคร ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรค ที่เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าฯ กทม. มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือ
