Head Topics

ประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัคร สก.ครบทุกเขต มั่นใจกระแสอภิสิทธิ์ดันปักธงกรุงเทพฯ

การเมือง News

ประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัคร สก.ครบทุกเขต มั่นใจกระแสอภิสิทธิ์ดันปักธงกรุงเทพฯ
ประชาธิปัตย์เลือกตั้ง สก.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
📆5/5/2026 10:56 AM
📰PostToday
117 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 67% · Publisher: 51%

พรรคประชาธิปัตย์ประกาศความพร้อมในการเลือกตั้ง สก. โดยส่งผู้สมัครครบทั้ง 50 เขต และเตรียมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม มั่นใจกระแสความนิยมของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะช่วยให้พรรคได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในกรุงเทพฯ

พรรค ประชาธิปัตย์ เดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.

) อย่างเต็มที่ โดยล่าสุดได้ส่งรายชื่อผู้สมัครครบทั้ง 50 เขตแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนผสมระหว่างผู้สมัครหน้าเก่าที่มีประสบการณ์และผู้สมัครหน้าใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ การส่งผู้สมัครครบทุกเขตสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพรรคในการเข้าถึงพื้นที่และรับฟังเสียงของประชาชนในทุกย่านของกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์มั่นใจว่ากระแสความนิยมของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และช่วยให้พรรคสามารถปักธงชัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ ได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่พรรคเคยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง การเปิดตัวผู้สมัคร สก.

ของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการผสมผสานระหว่างอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์และความคุ้นเคยกับพื้นที่ และผู้สมัครใหม่ที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพฯ พรรคได้ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ พรรคยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมเป็นผู้สมัคร เพื่อให้ผู้สมัครของพรรคมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้อนรับอดีตผู้ทำงานจากพรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้ส่งผู้สมัครลงแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งพรรคได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมของผู้สมัคร สก.

แล้ว พรรคประชาธิปัตย์ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการคัดเลือกและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการเมืองมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2-4 เดือนที่ผ่านมา พรรคได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างรอบด้าน โดยเน้นที่วิสัยทัศน์ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพฯ พรรคเตรียมที่จะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

อย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก พรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นว่าผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ของพรรค จะเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถนำพา กรุงเทพมหานคร ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรค ที่เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าฯ กทม. มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PostToday /  🏆 50. in TH

ประชาธิปัตย์ เลือกตั้ง สก. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้ว่าฯ กทม. การเมืองกรุงเทพฯ

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'บิ๊กจา' เชื่อลูกยางมีลุ้น 50-50 ไปโอลิมปิก ชี้งานเบากว่าฟุตบอล'บิ๊กจา' เชื่อลูกยางมีลุ้น 50-50 ไปโอลิมปิก ชี้งานเบากว่าฟุตบอล'บิ๊กจา' ลุ้นทีมตบลูกยางสาวไทยไปโอลิมปิก 2020 บอกโอกาสในรอบคัดเลือก 50-50 เพราะทีมอื่นก็เตรียมตัวมาดีไม่แพ้กัน ส่วนฟุตบอลกับโตเกียวเกมส์เหนื่อยหนักกว่ามาก
Read more »

ออกกฎห้ามทวงหนี้เกินวันละ​ 1​ ครั้ง​ ช่วยบรรเทาปัญหาคนฆ่าตัวตาย​หนีหนี้ออกกฎห้ามทวงหนี้เกินวันละ​ 1​ ครั้ง​ ช่วยบรรเทาปัญหาคนฆ่าตัวตาย​หนีหนี้กรณีเจ้าหนี้รายย่อย ที่ให้เพื่อนยืมเงินไป หลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นหลักแสนก็ตาม เรื่องนี้ไม่ต้องไปโทษคนอื่น เพราะจริงๆแล้ว ไม่ควรจะให้ยืมตั้งแต่แรก ถ้าไม่พร้อม เพราะคนเราเมื่อควักเงินให้เขายืมไปแล้ว มันต้องเผื่อใจ 50 50
Read more »

ภาพหลุด HUAWEI Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS พร้อมสเปกที่ยืนยันว่ามภาพหลุด HUAWEI Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS พร้อมสเปกที่ยืนยันว่ามแหล่งข่าวในจีน ปล่อยภาพหลุดของสมาร์ทโฟนเรือธง HUAWEI Mate 50, Mate 50 Pro และ Mate 50 RS ออกมาในรูปแบบรูปภาพโปสเต
Read more »

รวบทันควันมือฆ่ารัดคอหญิงวัย 50 ปีโชเฟอร์แกร็บคาร์รวบทันควันมือฆ่ารัดคอหญิงวัย 50 ปีโชเฟอร์แกร็บคาร์รวบทันควันมือฆ่ารัดคอหญิงวัย 50 ปีโชเฟอร์แกร็บคาร์ รวบทันควันมือฆ่ารัดคอหญิงวัย 50 ปีโชเฟอร์แกร็บคาร์ รวบทันควันมือฆ่ารัดคอหญิงวัย 50 ปีโชเฟอร์แกร็บคาร์
Read more »

เปิดตัว Motorola Edge 50 Fusion รุ่นกลางกล้องหลัง 50MP พร้อมแบตเตอรี่ 5,000mAhหลังจาก Motorola เปิดตัว Edge 50 Pro ตามด้วยการเปิดตัวรุ่นพี่ใหญ่ Edge 50 Ultra ล่าสุดทางแบรนด์ก็ได้มีการเปิดตัวรุ่นกลางอย่าง Edge 50 Fusion ที่เน้นความสมดุลในแง่ของสเปคและราคา
Read more »

สรุปไฮไลท์การเมืองรอบวัน 20 พฤษภาคม 2567สรุปไฮไลท์การเมืองรอบวัน 20 พฤษภาคม 2567ที่สาธารณรัฐอิตาลี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นักวิชาการบางคนออกมาแสดงความข้องใจ 40 วุฒิสมาชิก ซึ่งอยู่ระหว่างรักษาการในหน้าที่ ออกมาตรวจสอบนายกรัฐมนตรี เหมือนเป็นการรุกไล่รัฐบาล พร้อมมองว่า 50 ต่อ 50 อาจเกิดอุบัติเหตุได้กับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีว่า ตนคงไม่ไปก้าวล่วงกับศาลรัฐธรรมนูญว่าจะเป็น 50 ต่อ 50 หรือ 40 ต่อ 60...
Read more »



Render Time: 2026-05-08 05:27:54