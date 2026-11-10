ประกาศ 11 ตัวแทนไทย ชิงรางวัล TikTok Awards 2026
เปิดเผยรายชื่อ 11 ครีเอเตอร์ไทยที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในแต่ละสาขา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมงาน TikTok Awards Southeast Asia 2026 ที่บาหลี อินโดนีเซีย พร้อมสถิติโหวตกว่า 5.4 ล้านครั้ง
แพลตฟอร์มวิดีโอ TikTok ได้ประกาศรายชื่อนักสร้างเนื้อหา (Creator) จำนวน 11 คนจากประเทศไทยที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในแต่ละหมวดหมู่ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของประเทศในเวทีระดับโลก สำหรับงาน TikTok Awards Southeast Asia 2026 โดยกระบวนการคัดเลือกนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการโหวตสนับสนุนนักสร้างคอนเทนต์ทั้งรุ่นใหญ่ที่มีชื่อเสียงและดาวรุ่งที่มาแรง
สถิติการโหวตและเส้นทางสู่บาหลี
ผลการโหวตจากประเทศไทยมียอดรวมสูงถึงกว่า 5.4 ล้านโหวต จากผู้ใช้งานทุกสาขาอาชีพ ซึ่งนับเป็นความตื่นตัวที่สูงมากของชุมชนผู้ใช้งานในภูมิภาคนี้ รายชื่อทั้ง 11 คนนี้จะเดินทางไปยังเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าชิงตำแหน่งสุดยอดครีเอเตอร์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบสุดท้าย โดยจะร่วมแข่งขันกับตัวแทนจาก 5 ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์Also readเปิดฉากแล้ว 'มวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก' ที่กรีซ 'ทัพหน้า-ปาร์ตี้' ตัวตึงทีมไทยมั่นใจถึงแชมป์
บทบาทและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์
การตัดสินผู้ชนะรางวัล TikTok Awards Southeast Asia 2026 ในแต่ละสาขามอบหมายให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณา โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีความรู้และประสบการณ์ในระดับภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat), WPP และทีมผู้บริหารของ TikTok โดยคุณ Angga Anugrah Putra ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการด้านคอนเทนต์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ TikTok ได้แสดงความคิดเห็นถึงความสำคัญของเหตุการณ์นี้
คุณ Angga Anugrah Putra กล่าวแสดงความยินดีกับนักสร้างเนื้อหาทั้ง 11 คนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยภายใต้แนวคิด The Ones Who Spark It ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักสร้างเนื้อหาที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ เป็นตัวแทนที่ชัดเจนของตัวตนและเอกลักษณ์ของชุมชนในแต่ละประเทศ โดยแต่ละคนสามารถต่อยอดความหลงใหลในการสร้างสรรค์คอนเทนต์สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
ปัจจุบันชุมชนผู้ใช้งาน TikTok ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนมากกว่า 460 ล้านคน แสงแห่งความคิดสร้างสรรค์จากนักสร้างเนื้อหาแม้เพียงคนเดียว สามารถก้าวข้ามพรมแดนและเชื่อมโยงผู้คนต่างวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน การรวมตัวของเหล่านักสร้างเนื้อหาชั้นแนวหน้าจาก 6 ประเทศ พร้อมผลักดันผลงานอันโดดเด่นของพวกเขาสู่เวทีระดับภูมิภาค จะช่วยเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักสร้างเนื้อหาได้ขยายฐานชุมชนที่หลากหลาย พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ชมในวงกว้างมากขึ้น
ตัวแทนแต่ละสาขาและผู้ชนะโหวต
ในสาขา Creator of the Year ได้แก่ โบว์ กัญญารัตน์ (@bowkanyaratp) ผู้สร้างเอกลักษณ์โดดเด่นบน TikTok ผ่านการผสมผสานคอนเทนต์อาหาร เรื่องราวในครอบครัว และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน นำเสนอทั้งรีวิวร้านอาหาร เมนูอาหารทำเอง และคอนเทนต์ครอบครัวที่เข้าถึงง่ายและความเป็นกันเอง จนสร้างตัวตนที่ชัดเจนและหลากหลายจับใจแฟนคลับ
ส่วนสาขา Rising Creator of the Year เป็นของ ไบรท์ ไกรลาศ (@brightekkarat) นักเล่าเรื่องที่มีพลังและสะท้อนบุคลิกเฉพาะตัว ทำให้สามารถเชื่อมโยงกับผู้ชมได้อย่างใกล้ชิด เคยคว้ารางวัล Storyteller of the Year จากเวที TikTok Awards Thailand 2025 และยังคงเติบโตบนเส้นทางสายครีเอเตอร์ พร้อมขยายฐานผู้ชมอย่างต่อเนื่อง ในด้านการศึกษา เซยไซ์ (@saysci) ได้รับเลือกในสาขา Education Creator of the Year โดยมุ่งทำให้เรื่องวิทยาศาสตร์เข้าใจง่ายและน่าสนใจผ่านคอนเทนต์สั้นๆ ที่เข้าถึงผู้ชมได้ง่าย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น
สำหรับแวดวงกีฬา Bajjo (@baggiopac_) ครีเอเตอร์สายกีฬาผู้นำเสนอคอนเทนต์ฟุตบอลบน TikTok ซึ่งผสมผสานทั้งความรู้ ความบันเทิง และมุมมองส่วนตัวได้อย่างลงตัว พร้อมเชื่อมโยงกับแฟนฟุตบอลผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงลูกหนังตลอดจนคอนเทนต์เกมฟุตบอล จนสร้างเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำในชุมชนฟุตบอลบนแพลตฟอร์ม
ตัวแทนด้านไลฟ์สไตล์ อาหาร และความบันเทิง
ในหมวดไลฟ์สไตล์ บาส Go Went Go (@bas_gowentgo) ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวที่ต่อยอดความหลงใหลในการเดินทางจนยืนหยัดเป็นแถวหน้าในวงการครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวของไทย โดยคอนเทนต์ไม่ได้นำเสนอเพียงสถานที่ท่องเที่ยว แต่ยังสอดแทรกข้อมูลการเดินทาง ประสบการณ์ส่วนตัว วัฒนธรรมท้องถิ่น และเรื่องราวของผู้คน ถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้รับร่วมเดินทางไปด้วยกัน
หมวดอาหารมี ต็อกแต๊กคนสวยกินแซ่บ (@toktak.kat.review) ครีเอเตอร์สายอาหารที่ทำผลงานโดดเด่นผ่านคอนเทนต์รีวิวอาหารและร้านต่างๆ ด้วยบุคลิกเฉพาะตัวและการนำเสนออย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้ออกไปตระเวนชิมด้วยกัน กลายเป็นอีกหนึ่งในครีเอเตอร์ที่ผู้ชมไว้วางใจเมื่อต้องการค้นหาร้านอาหารหรือเมนูใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
ด้านการบันเทิง Pizza Movie (@pizza_movie) ครีเอเตอร์สายบันเทิงที่มาพร้อมสไตล์เฉพาะตัวจากความหลงใหลในภาพยนตร์ ถ่ายทอดคอนเทนต์แนะนำหนังผ่านการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ การนำเสนออย่างมีสีสัน และจังหวะการเล่าที่สร้างสรรค์ ทำให้การแนะนำภาพยนตร์เป็นเรื่องสนุกและเข้าถึงง่าย
หมวดความงามและวิดีโอไวรัลแห่งปี
สำหรับหมวดความงามและความงาม พรีมพรอมเมคอัพ (@premepromt) ครีเอเตอร์สายบิวตี้ที่ไม่หยุดส่งต่อกอนเทนต์แต่งหน้าและความงาม ผสานเทคนิคเข้ากับสไตล์และความสร้างสรรค์ ถ่ายทอดเคล็ดลับความงามพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมได้ทดลองแต่งหน้าในสไตล์ที่หลากหลาย
สุดท้ายในสาขา Popular Video of the Year เป็นของ จัสมิน JMNK (justmine_mali_marisar) จาก VDO POV ที่กลายเป็นกระแสไวรัลด้วยคลิป 'อิย๊า (E-ya)' มีผู้ชมมากกว่า 12 ล้านครั้ง นักร้องและนักแสดงที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ชมบน TikTok ผ่านบุคลิกที่มีเสน่ห์ เป็นธรรมชาติ และสนุกสนาน ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของพลังการสื่อสารในแพลตฟอร์ม
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