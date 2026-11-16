ประกาศความพร้อม Princess's Cup Thailand 2026 แข่งขันท้องสนามเป้า ก.ย.-พ.ย.69 เข้าชมฟรี
สำนักงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Princess's Cup Thailand 2026 แถลงความพร้อมจัดงาน 23-29 พ.ย. 2569 ที่สนามเป้า กรุงเทพฯ เข้าชมฟรีทั้งงานแข่งขันท้องถิ่นและนิทรรศการครอบครัว
สำนักงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Princess's Cup Thailand 2026 ประกาศความสมบูรณ์พร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับนานาชาติเป็นครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 23 ถึง 29 พฤศจิกายน 2569 ณ สนามเป้า กรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมการแข่งขันทุกประเภทรวมถึงกิจกรรมครอบครัวได้ฟรีตลอดงาน
ความพร้อมและประธานคณะกรรมการจัดงาน
สุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Princess's Cup Thailand 2026 ได้นำคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่และการดำเนินงานทั้งหมดAlso readดูบอลสดฟรี 'ไทย พบ มัลดีฟส์' ถ่ายทอดสด AFC U17 Asian Cup รอบคัดเลือก 19.00 น.
พลตำรวจตรี สมพงษ์ สุขประเสริฐ เจ้ากรมสัตว์ทหารบกและผู้อำนวยการหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ พร้อม นารา เกตุสิงห เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมให้รายละเอียดในแง่ของการสนับสนุนทรัพยากรและมาตรฐานการแข่งขัน
การแถลงข่าวจัดขึ้นที่โรงฝึกขี่ม้าร่ม Fürst Henry ซึ่งมีการสาธิตทักษะการบังคับม้าและกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางประกอบ รวมถึงการแสดงศักยภาพของสุนัขทรงเลี้ยง เพื่อสร้างความเข้าใจและตื่นเต้นแก่สื่อมวลชนและผู้สนับสนุนงาน
ประวัติความเป็นมาและแนวคิดหลักการแข่งขัน
การแข่งขัน Princess's Cup Thailand เริ่มต้นขึ้นในปี 2543 จากพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานกีฬาขี่ม้าในประเทศไทย
ต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงสืบสานและดูแลการจัดงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทย สร้างเครือข่ายบุคลากรวิชาชีพ และยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ร่วมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวคิดหลักของการแข่งขัน Princess's Cup Thailand 2026 คือ การสร้างสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างม้าและมนุษย์ หรือ Building the Bond Between Horse & Rider โดยเน้นย้ำถึงการฝึกฝน ความไว้วางใจ และการสื่อสารระหว่างม้ากับผู้ขี่
แนวคิดนี้ครอบคลุมถึงบทบาทสำคัญของผู้ฝึกสอน ผู้ดูแลม้า และช่างเกือกม้า ในการเตรียมความพร้อมของม้าก่อนลงสนาม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในวงการกีฬาขี่ม้ามืออาชีพระดับสากล
ประเภทการแข่งขันและตารางการแข่งขัน
ก่อนการแข่งขันหลักจะเริ่มขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน จะมีการแข่งขัน FEI SEA Youth Cup หรือ CSIJ-B 2026 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายน สำหรับนักกีฬาเยาวชนอายุ 14 ถึง 18 ปีจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รูปแบบการแข่งขัน Youth Cup ใช้วิธีการจับสลากเลือกม้า เพื่อทดสอบทักษะและความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาในการปรับตัวกับม้าตัวใหม่ โดยชิงถ้วยรางวัลจากสหพันธ์กีฬาขี่ม้าสากล (FEI)
ในการแข่งขัน Princess's Cup Thailand 2026 มี 5 ประเภทหลัก ได้แก่ กีฬาบังคับม้า (Dressage) วันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน และกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Jumping) วันที่ 25 ถึง 29 พฤศจิกายน
ประเภทอีเวนติ้ง (Eventing) จัดในวันที่ 26 พฤศจิกายน โดยรวมสามกีฬาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลสุดยอดผู้ดูแลม้า (Best Groom) ในวันที่ 26 ถึง 27 พฤศจิกายน และรางวัลสุดยอดช่างเกือกม้า (Best Farrier) ในวันเดียวกัน
กิจกรรมสำหรับครอบครัวและสัตว์เลี้ยง
งาน Princess's Cup Thailand 2026 ยังจัดให้มีกิจกรรมสำหรับคนรักสุนัข โดยมีการแข่งขันสุนัขใช้งานและการประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 พฤศจิกายน เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูและเพาะพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ
งานประกวดสุนัขทุกสายพันธุ์ Supreme Dog Show จัดขึ้นในวันที่ 28 ถึง 29 พฤศจิกายน พร้อมกับการแข่งขัน Dog Fun Run ระยะทาง 1 และ 2 กิโลเมตร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าของสุนัขมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลางแจ้ง
ข้อมูลการสมัครร่วมกิจกรรมสุนัขสามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊ก Dog Fun Run with Partner 2026 รวมถึงมีการจัดนิทรรศการและ Kids Zone สำหรับเยาวชนตลอดช่วงวันที่ 23 ถึง 29 พฤศจิกายน เพื่อสร้างความบันเทิงสำหรับครอบครัว
ตลาดนัด Flea Market จะเปิดให้ซื้อสินค้างานคราฟต์ วินเทจ และรับประทานอาหารพร้อมฟังดนตรีสดระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 พฤศจิกายน โดยผู้เข้าชมสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสนามเป้า ทางออกที่ 2 หรือจอดรถส่วนตัวในพื้นที่จัดจำหน่าย
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