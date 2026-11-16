ประกาศผล Eurovision Song Contest Asia ปี 2025 ฟิลิปปินส์คว้าแชมป์ กรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพประวัติศาสตร์
พิธีมอบรางวัล Eurovision Song Contest Asia ครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยฟิลิปปินส์ครองแชมป์ ประเทศไทยคว้ารองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง จากการแข่งขันที่มีศิลปิน 11 ประเทศเข้าร่วมแสดงความสามารถอย่างอลังการ
การแข่งขัน Eurovision Song Contest Asia ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ได้ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมจากประเทศ ฟิลิปปินส์ คว้าตำแหน่งชนะเลิศไปครองได้อย่างขาดลอย ขณะที่ตัวแทนจาก ประเทศไทย อย่าง MANG x DAOU รั้งตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการที่มีมูลค่าทางวัฒนธรรมและการตลาดระดับโลก
พิธีเปิดและโชว์ศิลปินจาก 11 ประเทศเอเชีย
พิธีเปิดรายการดำเนินไปได้ด้วยความคึกคักด้วยพิธีกรระดับแถวหน้าของเมืองไทย ได้แก่ วู้ดดี้-วุฒิธร และ ซินดี้-สิรินยา ที่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวศิลปินตัวแทนทั้ง 11 ประเทศ ลงมาจาก "รถตุ๊กตุ๊ก" ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของซอฟต์พาวเวอร์และวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย สร้างเสียงฮือฮาและรอยยิ้มจากผู้ชมได้อย่างท่วมท้นAlso readSTORY : กลยุทธ์ไล่ลูกค้า? เจาะเคล็ดลับ 'ชายขายผ้าพันคอ' แห่งเกาหลี ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ!
การประชันพลังเสียงเริ่มต้นขึ้นด้วยตัวแทนจากเวียดนาม โดย Tóc Tiên ที่ขับร้องเพลง EM TIEN อย่างมีเอกลักษณ์ ตามมาด้วย Monetrey จากกัมพูชา ที่นำเสนอเพลง I Let You Go และ Thinla จากลาว ที่เพลง BAE สร้างความประทับใจ ส่วนตัวแทนจากมองโกเลีย Beck ในเพลง Chamguigeer (Without You) และ Nyendra จากภูฏาน ในเพลง Lhayi Semo (The Angel) ก็สร้างปรากฏการณ์บนเวทีได้อย่างยอดเยี่ยม
ก่อนจะคั่นจังหวะความตื่นเต้นด้วยเกมพิเศษ "Who Wants To go to Burgas?" ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงสถานที่จัดงานหลักของ Eurovision ในยุโรป ก่อนที่จะกลับมาพบกับโชว์จาก Beatmosphere จากบังคลาเทศ กับเพลง Tumi Ele และปิดท้ายรอบแรกของโชว์หลักด้วย Aina Abdul จากมาเลเซีย ในเพลง Bluest Sky
โชว์ประเทศไทยและ Jeff Satur สร้างปรากฏการณ์
วินาทีที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยก็มาถึง เมื่อตัวแทนประเทศไทย MANG x DAOU (มาง และ ต้าห์อู๋) ปรากฏตัวบนเวทีในเพลง "Aroma (กลิ่นราตรี)" ที่จัดเต็มทั้งการประสานพลังเสียงสุดทรงพลัง ผสมผสานเข้ากับการร่ายรำอันสง่างาม ถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นไทยออกมาได้อย่างวิจิตรตระการตา สะกดสายตาผู้ชมทั่วโลก
ตามมาติดๆ ด้วยโชว์สุดเดือดจาก JUNHEE จากเกาหลีใต้ ในเพลง DEEP DIVE และ Pratik Himal Rai จากเนปาล ในเพลง Ananta Maya ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศในฮอลล์ลุกเป็นไฟด้วยความตื่นเต้น และรอคอยผลการตัดสินจากคณะกรรมการ
ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เมื่อศิลปินหนุ่มสุดฮอตแห่งยุค เจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ขึ้นเวทีโชว์พิเศษในเพลง "ที่ชอบที่ชอบ (Grief Eaters)" ปลดปล่อยสกิลการร้องและอินเนอร์ระดับมาสเตอร์พีซ สร้างโมเมนต์สุดขลังที่สะกดทุกสายตาทั้งในฮอลล์และหน้าจอทีวี ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการนำเสนอวัฒนธรรมป๊อปไทยสู่ตลาดสากล
ผลการตัดสินและบทกล่าวขอบคุณจากผู้จัด
เวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง เมื่อประกาศรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ โดย CARMELLE คว้าชัยไปครองด้วยคะแนนสูงถึง 211 คะแนน สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลก ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ประเทศไทย โดยมี MANG x DAOU ตามมาติดๆ อย่างสมศักดิ์ศรีด้วยคะแนน 170 คะแนน
วู้ดดี้-วุฒิธร ได้กล่าวถึงความตื่นเต้นและประทับใจที่ไม่หายไปกับงาน Eurovision Song Contest Asia ครั้งแรก ที่จัดขึ้นที่นี่ในกรุงเทพฯ ว่านี่คือความท้าทายครั้งใหญ่จริงๆ ทั้งการช่วยให้ผู้คนที่ไม่เคยดู Eurovision มาก่อน เข้าใจกติกาและสนุกไปกับโชว์ ไปพร้อมๆ กับการเชื่อมโยงผู้ชมจาก 11 ประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษา
ผู้จัดงานยังขอขอบคุณพิเศษสำหรับทีมงานโปรดักชันชาวไทยว่า แม้ระหว่างทางจะเจออุปสรรคมากมาย แต่ทุกคนก็ช่วยกันหาทางออกและทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ โดยเชื่อว่ากว่าจะเนรมิตโชว์ระดับนี้ขึ้นมาได้ต้องใช้พลังมากแค่ไหน และรู้สึกภูมิใจในทีมของตัวเองที่สุด ที่ได้เปิดประตูแห่งโอกาสให้ศิลปินทั่วเอเชียได้ก้าวไปสู่ผู้ชมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
บริบทวงการบันเทิงไทยและทิศทางในอนาคต
การเกิดขึ้นของรายการระดับสากลนี้ยังส่งอิทธิพลต่อวงการบันเทิงไทยในมิติอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดย บอสใหญ่ อ๊อฟชั่น-กิตติพัฒน์ จำปา ได้ยกทัพศิลปินเข้าร่วมงาน '2025 Spotify Wrapped Live Thailand' พร้อมกับการประกาศฤกษ์ดีบวงสรวงเปิดกล้องซีรีส์ 'มนต์รักฮักอีหลี HUG E-LHEE : Somtum Rhapsody' ที่เป็นการพัฒนาด้านความบันเทิงภายใต้การผลิตของ 'บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด'
นอกจากนี้ นิตยสาร GQ Thailand ยังจัดงาน GQ Men of the Year 2025 (จีคิว เมน ออฟ เดอะ เยียร์ 2025) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลผู้สร้างผลงานโดดเด่น ณ โซน The Garden โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ ขณะที่ช่อง one31 โดย บอย ถกลเกียรติ ก็ได้เปิดโผจักรวาลละครและซีรีส์ครึ่งปีหลังที่จะเต็มอิ่มกับทุกอารมณ์
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