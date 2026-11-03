ประกาศใหม่! บังคับยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย เพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เริ่มบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2569 ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาทุกครั้ง บนแพลตฟอร์ม Facebook TikTok Instagram และ LINE เพื่อสกัดมิจฉาชีพ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 มีการประกาศใช้มาตรการป้องกัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำหรับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ฉบับที่ 2 ภายใต้ พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสำคัญที่กำหนดให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ ต้องดำเนินการพิสูจน์ตัวตนของผู้กระทำการโฆษณาก่อนที่จะทำการเผยแพร่โฆษณาใดๆ ผ่านระบบของตนเอง เพื่อให้หน่วยงานรัฐและประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามตัวผู้ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันที
กำหนดวันบังคับใช้และขอบเขตกฎหมาย
กฎหมายและประกาศฉบับนี้มีผลเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 โดยมีขอบเขตการบังคับใช้ที่ครอบคลุมไปยังผู้ลงโฆษณาออนไลน์ทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลสัญชาติต่างประเทศก็ตาม กฎหมายนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้ที่ใช้บริการในการแสดงโฆษณาหรือการยิงโฆษณา (Ads) มุ่งตรงไปยังผู้ใช้บริการที่ประจำอยู่ในเขตพื้นที่ประเทศไทยผ่านแพลตฟอรม์โซเชียลมีเดียชั้นนำต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง Facebook Instagram LINE TikTok และ X (formerly Twitter) โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าวมีหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวตน (KYC) ของผู้ลงโฆษณาอย่างเคร่งครัดAlso readเปิดสถิติ 'โรคฝีดาษวานร' ในไทย ปี 2569 พบผู้ป่วยสะสม 470 ราย เสียชีวิต 3 ราย
ที่มาที่ไปของประกาศและอำนาจกฎหมาย
ความเคลื่อนไหวในการออกกฎระเบียบใหม่นี้สืบเนื่องมาจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อออกกฎเหล็กบังคับให้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ต้องจัดให้มีระบบหรือขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ลงโฆษณาที่รับค่าบริการในประเทศไทยในทุกๆ ครั้งที่มีการโฆษณา เพื่อลดโอกาสและสกัดกั้นปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงโฆษณาหลอกลวงประชาชนในลักษณะต่างๆ
การออกประกาศดังกล่าวอ้างอิงอำนาจตามกฎหมายตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับที่ 2 ในพ.ศ. 2568 ประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562) โดยมีนางวिलาวรรณ มังคละธนะกุล ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงนามในประกาศดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 และกำหนดให้มีผลบังคับใช้หลังจากผ่านพ้นระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
รายละเอียดการบังคับใช้การยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณา
หนึ่งในหัวใจสำคัญของประกาศฉบับนี้คือการบังคับให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องดำเนินการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณา (KYC Advertisers) ในกรณีที่มีการโฆษณาใดๆ ถูกนำเสนอหรือเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ในประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้บริการจะต้องได้รับค่าโฆษณาไม่ว่าจะเป็นค่าจากผู้โฆษณาโดยตรงหรือค่าจากบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ตาม ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องจัดให้มีกระบวนการพิสูจน์ตัวตนของผู้ลงโฆษณาทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้ทำการประกาศหรือเผยแพร่โฆษณานั้นๆ บนระบบ
นอกจากนี้ กฎหมายยังระบุไว้ชัดเจนว่าแม้ว่าผู้ลงโฆษณาคนดังกล่าวจะเคยทำการพิสูจน์ตัวตนไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็ตาม แต่หากมีระยะเวลาผ่านเลยไปเกิน 1 ปี นับจากวันที่ยืนยันตัวตนครั้งสุดท้าย ระบบจะต้องให้ทำการพิสูจน์ตัวตนใหม่อีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของผู้ลงโฆษณาเป็นปัจจุบันและสามารถติดต่อหรือติดตามตัวได้หากเกิดปัญหาหรือมีประเด็นพิพาทเกี่ยวกับการโฆษณาที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคเกิดขึ้น
ผลกระทบและความสำคัญต่อผู้ใช้งาน
มาตรการนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งผู้ลงโฆษณาและเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ต้องพัฒนาระบบรองรับการตรวจสอบข้อมูลใหม่ๆ นี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของรัฐบาลไทยในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการในการซื้อขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ ลดปัญหาข่าวปลอมและการหลอกลวงทางการเงินที่มักแฝงตัวมากับโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย และช่วยปกป้องสิทธิผู้บริโภคไทยจากการกระทำที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ
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