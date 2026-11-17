ประกาศเขตภัยพิบัติน้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัด
รัฐบาลประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุมพื้นที่ถนนติวานนท์ เพชรเกษม 81 และย่านปริมณฑลเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างวงกว้าง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศกำหนดพื้นที่เขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( น้ำท่วม) ครอบคลุมเส้นทางหลักและซอยย่อยในหลายจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการทรัพยากรช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
ประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุมเส้นทางหลัก
พื้นที่ดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่แยกสวนสมเด็จฯ บริเวณฝั่งซอยติวานนท์ถึงปากเกร็ด 50 ไปจนถึงคลองบ้านใหม่ ซึ่งครอบคลุมถนนติวานนท์ทั้งสายตั้งแต่ซอยศรีสมาน 4 ถนนศรีสมาน เลียบคลองประปาจนถึงซอยทางเข้าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์Also readเปิดเส้นทาง 'ยายวัย 81 ปี' ตีกรรเชียงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาร่วม 20 กม.
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงถนนวัดสวนส้มและโรงไฟฟ้า หน้าไดนาโมเก่า ถนนวักสวนส้มและโรงไฟฟ้า รวมถึงถนนปู่เจ้าสมิงพราย ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานีที่อาจได้รับผลกระทบจากกระดับน้ำที่สูงขึ้น
ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนและซอยย่อยปริมณฑล
พื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลสำโรงใต้ได้รับการระบุอย่างชัดเจนโดยครอบคลุมซอยเทศบาลสำโรงใต้ 17 (ซอยปาเก้) และซอยเทศบาลสำโรงใต้ 15 (ซอยกังบู้) รวมถึงซอยเอราวัณและซอยเทศบาลสำโรงใต้ 13 (ซอยพิทักษ์ธรรม)
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงซอยวัดบางหัวเสือ ซอยเทศบาลสำโรงใต้ 11 (ร่มประดู่) ซอยวัดสวนส้ม ซอยร่วมสามัคคี และซอยสำโรงใต้ 7 (ซอยโรงงานตาเพชร) ซึ่งประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรรีบขนย้ายทรัพย์สินไปยังที่สูง
ถนนเทศบาลสำโรงใต้ 5 (ซอยอู่วัฒนะ) และซอยเทศบาลสำโรงใต้ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 รวมถึงซอยเฉลิมพระเกียรติ 38 (ทั้งซอย) ยังคงอยู่ในรายชื่อพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์น้ำ
พื้นที่เสี่ยงย่านการค้าและอุตสาหกรรม
เส้นทางสำคัญในย่านพาณิชย์อย่างถนนเทียนทะเลได้รับการระบุตั้งแต่หน้าบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ ไปจนถึงซอยเทียนทะเล 26 ถึงคลองบางหญ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการค้าขายของประชาชนในพื้นที่
พื้นที่ถนนเพชรเกษม 81 เป็นอีกจุดสำคัญที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตภัยพิบัติโดยครอบคลุมตรงข้ามไทยรุ่ง และริมถนนเพชรเกษม 81 ตั้งแต่ปากซอยมาเจริญ 1 ถึงธนาคาร ธกส. รวมถึงซอยย่อยทั้งหมดในพื้นที่
หมู่บ้านพุดตาน ซอย 3 เพชรเกษม 81 และปากซอยหมู่บ้านพุดตานฝั่งขวาถึงปากซอยแยก 2 รวมถึงซอยย่อยฝั่งขวาถนนราษฎร์นิมิตรตั้งแต่แยกถนนนิมิตใหม่ถึงซอยราษฎ์นิมิตร 2 ทั้งหมด ก็อยู่ในเขตพื้นที่ประกาศด้วยเช่นกัน
ย่านพักอาศัยและถนนสายหลักอื่น ๆ
พื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงถูกขยายขอบเขตครอบคลุมถึงอ่อนนุช 17 แยก 13 และอ่อนนุช 17 แยก 15 ทั้งสองซอย รวมถึงซอยลาดพร้าว 101 แยก 2-34 และซอยลาดพร้าว 101/1-2
โซนพื้นที่เขตบางเขนและพื้นที่ใกล้เคียงยังรวมไปถึงซอยคู้บอน 27 แยก 15 (หมู่บ้าน ตชด.) ถนนซอยคู้บอน 27 แยก 15-39 และซอยคู้บอน 27 แยก 15-39 หมู่บ้านพฤกษาไพร์มรามอินทรา-คู้บอน
หมู่บ้านเสนาวิลล่า รามอินทรา หมู่บ้านพุดตาน ซอย 7/6 เพชรเกษม 81 และเพชรเกษม 81 พุดตาน 7/6 ทั้งซอย ล้วนเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีชุมชนหนาแน่น
ผลกระทบต่อการเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ถนนจิตต์วิสุทธิ์ 4/1 ถนนท่าน้ำ-นนทบุรี และซอยจิตต์วิสุทธิ์ 4/1 เลียบคลองบางนา รวมถึงถนนสวนผัก 32 สามแยกสวนผักถึงคลองโคเผือก หน้าตลาดรวยทรัพย์และหลาดหวาย ล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
พื้นที่คลองหลาดหวายถึงคลองหัวเกลือ หมู่บ้านเอกทรัพย์ทั้งหมด หน้าร้านรับซื้อของเก่าปราณวิถี ร้านรับซื้อของเก่าหมู่บ้านธนาวิลเลจ และโรงน้ำแข็ง หน้าบริษัทไฮคิว ก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเช่นกัน
ทางเข้าซอยคุ้มเกล้า รวมถึงคุ้มเกล้า คุ้มเกล้า 42 และซอยข้างซอยพิบูลย์สงคราม 16 พิบูลย์สงคราม บริเวณตั้งแต่หน้าศูนย์ BYD นครอินทร์จนถึงแยกนครอินทร์ ถ.นครอินทร์
และแยกนครอินทร์จนถึงใกล้ปากซอยพิบูลย์สงคราม 12 ถ.พิบูลย์สงคราม (ฝั่งซ้าย) ทั้งหมด ถือเป็นเส้นทางสุดท้ายที่ประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
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