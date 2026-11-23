ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ถอนเครื่องราชฯ 10 รายบกพร่องหน้าที่
ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศฉบับที่ 143 ตอนที่ 77 ข ถอนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์จากบุคลากร 10 ราย รวมถึง 4 คุณหญิง เหตุบกพร่องต่อหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง
ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศฉบับสำคัญที่ระบุถึงพระราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอนคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ และ เหรียญราชรุจิ จากบุคคลจำนวน 10 ราย ซึ่งรวมถึงสตรีผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ระดับสูงถึง 4 ท่าน โดยสาเหตุหลักของการลงโทษครั้งนี้คือการบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ
รายละเอียดการลงโทษทางราชสกุลและสถานะบุคคล
ประกาศดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้ดำเนินการถอนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงและเหรียญสำคัญ จากบุคลากรรัฐที่กระทำผิดโดยปรากฏชัดเจนในรายชื่อและตำแหน่ง โดยมีการระบุรายชื่อผู้ถูกถอดถอนจำนวน 10 รายอย่างละเอียด ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ล้วนเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับสูงในอดีตรองลงมาจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถAlso readจ่อออกหมายเรียกพยาน ครั้งที่ 2 หลัง 'แอร์มีนา' เบี้ยวนัด อ้างยังไม่สะดวก
ในกลุ่มผู้ถูกถอดถอนทั้ง 10 รายนี้ มีผู้ได้รับตำแหน่งระดับสูงที่เรียกว่า "คุณหญิง" จำนวน 4 คน ซึ่งสะท้อนถึงระดับความสำคัญและสถานะทางสังคมที่สูงมากในอดีต การที่บุคคลระดับสูงเหล่านี้ต้องตกเป็นเป้าของการถอดถอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดและมาตรฐานในการตรวจสอบพฤติกรรมข้าราชการและผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ว่าต้องรักษาเกียรติยศและความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัด
ประเภทเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ถูกถอนคืน
สำหรับประเภทของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ถูกถอนคืนนั้น ประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทานแด่สตรีเพียงฝ่ายเดียว ในชั้นรองลงมา นอกจากนี้ยังรวมถึงเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ 5 ซึ่งทั้งสองชนิดนี้เป็นเหรียญที่ระลึกที่สำคัญในการแสดงความจงรักภักดีและรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์
การที่เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า ถูกถอนคืนจำนวนหลายรายพร้อมกันนั้น บ่งชี้ถึงความรุนแรงของการบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 ที่ถูกกล่าวถึงในประกาศนั้น เป็นเหรียญที่มีลักษณะการประดับและเกียรติยศที่แตกต่างกัน ซึ่งการสูญเสียสถานะเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเกียรติประวัติของตระกูลอย่างมีนัยสำคัญทางกฎหมายและประเพณี
ผลกระทบและความหมายเชิงสถาบันต่อระบบราชการ
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำนโยบายของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อระบบราชการและบุคลากรของรัฐที่ต้องการความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์อย่างแท้จริง การบกพร่องต่อหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้ต้องถูกตัดขาดจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายแห่งความไว้วางใจจากส่วนรวม และเป็นการเตือนสติข้าราชการระดับสูงให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าระบบการให้และถอดถอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนพิธีการ แต่มีการตรวจสอบและบังคับใช้ตามกฎระเบียบอย่างจริงจัง เมื่อมีการกระทำผิดหรือละเลยต่อหน้าที่จนเข้าสู่เกณฑ์ที่กำหนด สถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิพิเศษเหล่านั้นคืน เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ให้ถูกบั่นทอนจากความไม่เหมาะสมของผู้ครอบครอง
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