ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา: ฝนตกหนักภาคใต้คลื่นสูงอ่าวไทย 18-22 พ.ย. 69
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายอากาศ 18-22 พฤศจิกายน 2569 ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรง ขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์อากาศล่าสุดว่า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุม อ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลานี้
มาตรการระวังภัยภาคใต้และข้อปฏิบัติชาวเรือ
ประชาชนบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมยาวนานAlso readกรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 3 ลมหนาวระลอกใหม่ 18-22 พ.ย. 69 อุณหภูมิลดลงภาคใต้ฝนหนัก
ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางทางน้ำในบริเวณดังกล่าว
เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เนื่องจากคลื่นลมมีกำลังแรงและอาจเกิดอันตรายต่อเรือขนาดเล็กที่ออกทำการประมงหรือเดินทางข้ามฟากในระหว่างเวลานี้
รายละเอียดสภาพอากาศและอุณหภูมิทั่วประเทศ
ในส่วนของประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึง 40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและลมตะวันออกมีความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 18 ถึง 24 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 34 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10 ถึง 15 องศาเซลเซียสและอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 2 องศาเซลเซียสและมีฝนบางพื้นที่ทางตอนบนในช่วงวันที่ 20 ถึง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำสุด 17 ถึง 22 องศาเซลเซียสและสูงสุด 26 ถึง 32 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10 ถึง 16 องศาเซลเซียสหลังจากนั้นอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส
สภาพทะเลและลมมรสุมในแต่ละภูมิภาค
สำหรับภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 19 ถึง 24 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 34 องศาเซลเซียสหลังจากนั้นอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 ถึง 2 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 20 ถึง 25 องศาเซลเซียสและสูงสุด 31 ถึง 35 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียสและมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรและห่างฝั่งคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 25 องศาเซลเซียสและสูงสุด 31 ถึง 34 องศาเซลเซียสหลังจากนั้นอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 ถึง 2 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สภาพอากาศเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
บริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกมีความเร็ว 20 ถึง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง
ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงลมตะวันออกความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรและห่างฝั่งคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 26 องศาเซลเซียสและสูงสุด 29 ถึง 35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 2 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในช่วงวันที่เหลืออุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 25 องศาเซลเซียสและสูงสุด 31 ถึง 34 องศาเซลเซียสหลังจากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 ถึง 2 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น 32 ถึง 35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23 ถึง 26 องศาเซลเซียสซึ่งจะเป็นแนวโน้มสภาพอากาศสำหรับภูมิภาคนี้ในช่วงสัปดาห์หน้า
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