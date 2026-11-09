ประกาศเขตน้ำท่วม กรุงเทพฯ 2547 ถนนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เขตพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ประสบอุทกภัยปี 2547 ครอบคลุมถนนหลักและซอยย่อยจำนวนมาก รวมถึงลาดพร้าว เอกมัย และพระราม 2
ประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยกรณีน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 ฉบับที่ ทบ.692/50 ได้ระบุรายละเอียดพื้นที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางเพื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการช่วยเหลือ ประชาชนในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์น้ำในครั้งนั้น
พื้นที่ลาดพร้าวและรามคำแหง
พื้นที่โซนลาดพร้าวและรามคำแหงเป็นหนึ่งในเขตที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยครอบคลุมเส้นทางตั้งแต่ซอยเพชรบุรี 12 ถนนเพชรบุรี ถนนพญานาค ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปากซอยมัสยิด จนถึงจุดตัดกับซอยเพชรบุรี 12-พญานาค รวมถึงซอยมัสยิด ถนนสุขสวัสดิ์-คู่สร้างเลข 84 คลองหลอดอ้อ และซอยหมอเสริม 2 ไปจนถึงคลองส่วย ทั้งหมดในเส้นทางดังกล่าวAlso read“ชวน” แนะ “ฝ่ายค้าน” ศึกษาปัญหาภาคใต้ ก่อนแก้รัฐธรรมนูญ เพราะอดีตเคยพลาดมาแล้ว
ในส่วนของชุมชนและโครงการจัดสรร พื้นที่ชุมชนประชาอุทิศ-คู่สร้าง ตั้งแต่ซอยประชาสามัคคี จนถึงวัดคู่สร้าง ทั้งหมด และจากซอยหมอเสริม 2 ไปจนถึงคลองส่วย ทั้งหมด ถือเป็นพื้นที่วิกฤต นอกจากนี้ยังมีชุมชนสารสาสน์โครงการ 3 ทั้งหมด ตั้งแตคลองรางสะแก จนถึงหมู่บ้านสารสาสน์
เขตเอกมัยและสุขุมวิท
บริเวณซอยรามคำแหง 43/1 ใกล้มารวมธารารมณ์ในลาดพร้าว และรามคำแหง ท้ายซอยลาดพร้าว 112 ได้รับผลกระทบเช่นกัน รวมถึงพื้นที่หมู่บ้าน SOUL เอกมัยลาดพร้าว คอนโดลุมพินี และโรงเรียนบดินเดชา ซึ่งเป็นสถานศึกษาสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ชุมชนธารารมณ์สุขุมวิทซอยลาดพร้าว 101 แยก 2-32 และซอยลาดพร้าว 101/1 เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางการต้องประกาศเขตภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ริมถนนพหลโยธิน ซอย 34 และพหลโยธิน 32 แยก 11 ฝั่งขวาทั้งหมด ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่การจราจรและชุมชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ถนนพหลโยธินและเพิ่มสิน
ถนนพหลโยธิน 34 ตั้งแต่แยกไส้แตงจนถึงปากซอยประเสริฐมนูกิจ 2 มีการเพิ่มสินพื้นที่ภัยพิบัติ 20 ซอยเพิ่มสิน 20 และซอยเพิ่มสิน 20 แยก 5-19 รวมถึงคอนโดไทยธานีทั้งหมดในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก
บริเวณท้ายซอยทิมเรืองเวช ถนนรามอินทรา และซอยรามอินทรา 34 ตั้งแต่ซอยรามอินทรา 34 แยก 11-23 ฝั่งซ้าย เป็นพื้นที่ชายขอบที่มักเผชิญปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ทางการจึงได้ระบุเข้าในเขตภัยพิบัติอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมแผนเยียวยา
ถนนประชานัครและนนทบุรี
บริเวณหมู่บ้านยิ่งรวยนิเวศน์ และหมู่บ้านนันทวัน ถนนประชานัคร-นนทบุรี เป็นอีกกลุ่มพื้นที่ที่ระบุในประกาศ โดยครอบคลุมตั้งแต่มณฑลเวชคาม ถนนเลียบคลองประปา DMA040909 ไปจนถึงหมู่บ้านแกรนด์คานาเล ใกล้แยกไฟแดงซอยสามัคคี ทั้งหมดในเส้นทาง
การระบุพื้นที่เหล่านี้สะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของระบบน้ำและลักษณะภูมิประเทศในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร ที่มักประสบปัญหาการระบายน้ำไม่ทันเมื่อมีฝนตกหนักหรือระดับน้ำในคลองสูงขึ้นอย่างกะทันหัน
เขตถนนพระราม 2
ถนนพระราม 2 ตั้งแต่คลองบางขุนเทียนจนถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ฝั่งซอยเลขคี่ตั้งแต่ซอย 31 ถึงซอย 87 และฝั่งซอยเลขคู่ตั้งแต่ซอย 20 ถึงซอย 100 เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำจากภายในพื้นที่
การประกาศเขตภัยพิบัติในโซนนี้มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรในการช่วยเหลือประชาชน ที่อาจติดขัดจากการเดินทางและการสัญจรทางบกที่ถูกตัดขาดจากภาวะน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าว
ถนนอนาถาและบางขุนเทียน
ถนนอนาถางามเจริญ ตั้งแต่ปากทางจนถึงแยกวัดท่าข้าม ฝั่งซอยเลขคี่ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 19 และฝั่งซอยเลขคู่ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 16 ก็ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ประสบภัย เช่นเดียวกับถนนบางขุนเทียนตั้งแต่แยกพระราม 2 ถึงทางรถไฟ
สำหรับถนนบางขุนเทียน ฝั่งซอยเลขคี่ตั้งแต่ซอย 9 ถึงซอย 11 และฝั่งซอยเลขคู่ตั้งแต่ซอย 12 ถึงซอย 16 ถือเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่มักสะสมน้ำเป็นเวลานาน การประกาศเขตภัยพิบัติในบริเวณเหล่านี้จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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