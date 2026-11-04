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Economy

ประกาศกรมอุตุฯ ฉบับที่ 8 เตือนอากาศแปรปรวน-ฝนตกหนัก 5-9 พ.ย.

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
ประกาศกรมอุตุฯ ฉบับที่ 8 เตือนอากาศแปรปรวน-ฝนตกหนัก 5-9 พ.ย.
กรมอุตุ · อากาศแปรปรวน · ฝนตกหนัก
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กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 8 เตือนประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวน ลมแรง ลูกเห็บตก 5-7 พ.ย. ส่วนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก 7-9 พ.ย. พร้อมระบุพื้นที่เสี่ยงและคำแนะนำความปลอดภัย

กรมอุตุ ฯ ออกประกาศฉบับที่ 8 เตือนประเทศไทยตอนบนประสบปัญหา อากาศแปรปรวน ลมแรง ลูกเห็บตก 5-7 พ.ย. ส่วน ภาคใต้ ฝนตกหนัก ถึงหนักมาก 7-9 พ.ย. พร้อมระบุพื้นที่เสี่ยงและคำแนะนำความปลอดภัย

รายละเอียดสภาพอากาศและพื้นที่เสี่ยง

กรมอุตุฯ เตือนประเทศไทยตอนบนมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก 5-7 พ.ย. โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน

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จากนั้นจะส่งผลกระทบไปยังภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ขณะที่ภาคใต้จะเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมาก 7-9 พ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

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สาเหตุและผลกระทบทางทะเล

กรมอุตุฯ ชี้สาเหตุมาจากมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น

บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงเกิน 2 เมตร ในพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

เรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คำแนะนำความปลอดภัยสำหรับประชาชน

กรมอุตุฯ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก

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ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

สำหรับภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาและลุ่มต่ำ

ช่องทางติดตามข้อมูลและประกาศฉบับถัดไป

ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมอุตุฯ หรือสายด่วน 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมอุตุฯ จะออกประกาศฉบับถัดไปในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.00 น.

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

กรมอุตุ อากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก ลูกเห็บตก ภาคใต้

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