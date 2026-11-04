ประกาศกรมอุตุฯ ฉบับที่ 8 เตือนอากาศแปรปรวน-ฝนตกหนัก 5-9 พ.ย.
กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 8 เตือนประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวน ลมแรง ลูกเห็บตก 5-7 พ.ย. ส่วนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก 7-9 พ.ย. พร้อมระบุพื้นที่เสี่ยงและคำแนะนำความปลอดภัย
กรมอุตุ ฯ ออกประกาศฉบับที่ 8 เตือนประเทศไทยตอนบนประสบปัญหา อากาศแปรปรวน ลมแรง ลูกเห็บตก 5-7 พ.ย. ส่วน ภาคใต้ ฝนตกหนัก ถึงหนักมาก 7-9 พ.ย. พร้อมระบุพื้นที่เสี่ยงและคำแนะนำความปลอดภัย
รายละเอียดสภาพอากาศและพื้นที่เสี่ยง
กรมอุตุฯ เตือนประเทศไทยตอนบนมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก 5-7 พ.ย. โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนAlso readอุตุฯ เตือนฉบับ 5 ฝนตก-ฟ้าร้อง-ลมแรง วันที่ 5-9 พ.ย.69
จากนั้นจะส่งผลกระทบไปยังภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ขณะที่ภาคใต้จะเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมาก 7-9 พ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
สาเหตุและผลกระทบทางทะเล
กรมอุตุฯ ชี้สาเหตุมาจากมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น
บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงเกิน 2 เมตร ในพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง
เรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
คำแนะนำความปลอดภัยสำหรับประชาชน
กรมอุตุฯ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก
ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
สำหรับภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาและลุ่มต่ำ
ช่องทางติดตามข้อมูลและประกาศฉบับถัดไป
ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมอุตุฯ หรือสายด่วน 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
กรมอุตุฯ จะออกประกาศฉบับถัดไปในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.00 น.
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