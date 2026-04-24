ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

กรมการปกครองออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 37 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตามคำสั่ง กรมการปกครอง ที่ 1245/2569 ลงวันที่ 23 เมษายน พ. ศ. 2569 มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 กรมการปกครองได้ออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 37 ราย โดยมีรายละเอียดการโยกย้ายดังต่อไปนี้: นางสาวนวลปรางค์ จิตต์ธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนคดีและละเมิด สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง นายวรวิทย์ จิรังคสกุลเดช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง กองการสื่อสาร กรมการปกครอง นายนิวัตน์ หงษ์ชูตา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ส่วนการอนุญาตการพนันและค้าของเก่า สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง นายกิตติพงษ์ มณีโชติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและตรวจสอบ 1 ส่วนกำกับและตรวจสอบ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง นายนพพล นพคุณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง นายวิทยา สิงหะหล้า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ส่วนประเมินและทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง นายคำรณ เทือกสุบรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอบรม ส่วนวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง นายทศพล ศรีเพ็ชรพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง กองการสื่อสาร กรมการปกครอง นายปิยะพงศ์ จันทร์อนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท นายสาคร ประเสริฐแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ นายพชรณัฏฐ์ แป้นไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นายอัทธ ขาวนวล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง สิบโท อดิศร ทุมต้ายหวั่น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายศุภฤกษ์ เกตุสุรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัชวาล มีใจเจือ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายเจนณรงค์ แก้วศรียงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายปรมินทร์ ศรีคำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายบุญเชิด มารศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุพัฒ คะภะสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง นางสาวเมตตา พงษ์ขยัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จ่าสิบตรี โกวิท อิ่มเต็ม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายสุธี กิจวิศาลเสรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี นายสุภัค ใจติ๊บ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นายกฤษฎาพงษ์ บุญเย็น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีษะเกษ จ่าเอก ตราบภพ ทองโคตร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีษะเกษ นางสาวสุรีย์พร สุภชัยพานิชพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายสืบศักดิ์ นีสกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางรำพึง กราบกราน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นายศุภกิต เสนนอก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายเอกนันต์ นาคประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นายนริส สุวรรณเงิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภณัฐ ชินนิยมพาณิชย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นายณรงค์กรณ์ หลักคำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี นายอำนาจ ชาญกล้า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี การโยกย้ายครั้งนี้มีขึ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของกรมการปกครอง และเพื่อให้ข้าราชการได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่เหมาะสมยิ่งขึ้
