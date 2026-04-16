ประกาศผลแล้ว! ตรวจหวย 16 เมษายน 2569 ลุ้นเลขเด็ดรางวัลที่ 1 พร้อมเช็กทุกรางวัล

ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เมษายน 2569 สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่ไทยรัฐออนไลน์ พร้อมรายละเอียดการขึ้นเงินรางวัลและสถานที่ติดต่อ
ถึงเวลาประกาศผลแล้ว! สำหรับคอหวยและผู้ที่เสี่ยงโชคกับ สลากกินแบ่งรัฐบาล ในงวดวันที่ 16 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา หลายคนกำลังลุ้นระทึกว่าจะได้เป็นเศรษฐีใหม่กับเลขเด็ด เลขดัง ที่ออกในงวดนี้หรือไม่ สามารถตรวจสอบผลการออก สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เมษายน 2569 ได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยเฉพาะที่ ไทยรัฐออนไลน์ ที่จะอัปเดตผลรางวัลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เมษายน 2569 มีรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลที่ 1 มูลค่า 6,000,000 บาท มี 1 รางวัล ส่วนรางวัลเลขหน้า 3 ตัว และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว แต่ละรางวัลมีมูลค่า 4,000 บาท จำนวน 2 รางวัล และ 1 รางวัลตามลำดับ สำหรับรางวัลเลขท้าย 2 ตัว มีมูลค่า 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล นอกจากนี้ ยังมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท ในส่วนของรางวัลใหญ่ รางวัลที่ 2 มีทั้งหมด 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท เลขที่ออกได้แก่ 175203, 554697, 097722, 482398, 419269 ส่วนรางวัลที่ 3 มีทั้งหมด 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท รางวัลที่ 4 มีถึง 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท โดยมีเลขที่ออกดังนี้ 280931, 961998, 752784, 053998, 921061, 771741, 413706, 103606, 713879, 523030, 701682, 063511, 159301, 763127, 526441, 866515, 174044, 569028, 536982, 171491, 700367, 519700, 627895, 817667, 087692, 639438, 458972, 682006, 191638, 602668, 637866, 481134, 669565, 719367, 133661, 664256, 903397, 859129, 245767, 256607, 560388, 781515, 161295, 633305, 260122, 143294, 105308, 219234, 775366, 665957 และรางวัลที่ 5 มีจำนวนมากถึง 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถดำเนินการขึ้นเงินรางวัลได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ออกรางวัล โดยสามารถเดินทางไปขึ้นเงินรางวัลได้ที่ กองสลาก สนามบินน้ำ หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว เงินรางวัลจะถูกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป นอกจากนี้ ผู้ถูกรางวัลยังสามารถขอขึ้นเงินรางวัลได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งทั้ง 3 ธนาคารจะให้บริการขึ้นเงินรางวัลเฉพาะสลากในงวดปัจจุบันเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมคิดเป็นร้อยละ 1 ยังไม่รวมค่าอากรแสตมป์และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 จะต้องดำเนินการขึ้นเงินรางวัลที่ กองสลาก สนามบินน้ำ เท่านั้น เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหน
ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล หวย 16 เมษายน 2569 ผลสลาก รางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่
เตือนภัย พายุฤดูร้อนถล่มไทยตอนบน 16-20 เม.ย. กรมอุตุฯ เผยอีสาน-ตะวันออกโดนก่อนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตอนบนระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2569 โดยภาคอีสานและภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบก่อนพื้นที่อื่น ๆ พร้อมแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
รัฐอนุมัติ 2,060 ล้านเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งจากวิกฤตราคาน้ำมัน เปิดลงทะเบียน 16-19 เม.ย.รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 2,060 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยกรมการขนส่งทางบกจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16-19 เมษายน 2569 และจะโอนเงินช่วยเหลือผ่านพร้อมเพย์หลังการตรวจสอบสิทธิ์ มาตรการนี้ครอบคลุมรถโดยสารประจำทาง แท็กซี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถบรรทุก.
กรมอุตุฯ เตือน! พายุฤดูร้อนถล่มไทยตอนบน 16-20 เม.ย. อากาศร้อนจัดพร้อมลมแรง ลูกเห็บ และฟ้าผ่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 16-20 เมษายน 2569 ที่จะปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน ลุกลามสู่ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือในระยะถัดไป ลักษณะอากาศแปรปรวนนี้เกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนจัด ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าได้ ประชาชนควรระวังอันตราย โดยเฉพาะเกษตรกรให้เตรียมรับมือผลกระทบต่อพืชผลและสัตว์เลี้ยง
