ประกาศวันหยุด ธ.ค. 2569 ชดเชยวันพ่อ 16 ธ.ค. พิธีถวายพระเพลิง
ติดตามปฏิทินวันหยุด ธ.ค. 2569 ล่าสุด ชดเชยวันพ่อ 7 ธ.ค. หยุดพิเศษ 16 ธ.ค. พิธีถวายพระเพลิงฯ และส่งท้ายปี 31 ธ.ค. เตรียมวางแผนการเดินทาง
การกำหนดปฏิทินวันหยุด ราชการ และ วันหยุดธนาคาร สำหรับเดือนธันวาคม 2569 ได้ระบุช่วงเวลาสำคัญที่มีวันหยุดต่อเนื่องยาวหลายวัน ซึ่งรวมถึงการชดเชย วันพ่อแห่งชาติ และการหยุดพิเศษกรณีพระราชพิธีสำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและประกอบพิธีกรรม
วันหยุดชดเชยวันพ่อ 7 ธันวาคม 2569
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารกรณีพิเศษ เพื่อชดเชยในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2569 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติAlso readเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเชิญร่วมงานลอยกระทงวิถีไท-อำนาจเจริญ 2569 ที่อ่างน้อย 23-24 พ.ย.นี้ ฟรีคอนเสิร์ตเน็ค-คะแนน
การกำหนดวันหยุดชดเชยนี้ทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ร่วมกับวันหยุดราชการ ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน 3 วัน คือวันที่ 5 ถึง 7 ธันวาคม 2569 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายคนใช้ในการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพักผ่อน
หยุดพิเศษ 16 ธันวาคม พิธีถวายพระเพลิงฯ
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษและวันหยุดธนาคารเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ซึ่งประกาศออกมาอย่างชัดเจนเพื่อรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การหยุดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการและสถาบันการเงินสามารถเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมชมพระราชพิธี หรือประกอบศาสนกิจและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างทั่วถึง
การกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมในวันที่ 16 ธ.ค. นี้ ถือเป็นการจัดการเชิงรุกของหน่วยงานรัฐ ในการดูแลประชาชนและบุคลากรของรัฐให้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญระดับประเทศ โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบธนาคารและการดำเนินชีวิตประจำวันในลักษณะที่ยุ่งยาก
ส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม และรับปีใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นวันสิ้นปี ซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารตามประเพณีทั่วไป ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
ต่อจากนั้น วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2570 จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ตามปกติ ซึ่งทำให้ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้มีวันหยุดที่ยาวต่อเนื่องและเหมาะสมกับการท่องเที่ยวหรือการพักผ่อนหลังจากภาระงานตลอดทั้งปี
สรุปภาพรวมเดือนธันวาคม 2569 พบว่ามีวันหยุดสำคัญกระจายตัวอยู่ทั้งต้นเดือน กลางเดือน และสิ้นเดือน โดยประชาชนควรตรวจสอบปฏิทินอย่างละเอียดเพื่อวางแผนการเดินทางและจัดการนัดหมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารที่ประกาศอย่างเป็นทางการ
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