ประกาศ ธปท. วันหยุดธนาคาร 16 ธ.ค. 2569 พิธีถวายพระเพลิงฯ
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศหยุดทำการ 16 ธันวาคม 2569 เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกประกาศกำหนดให้วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2569 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โดยมีผลบังคับใช้ในวันดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การกำหนดวันหยุดดังกล่าวสืบเนื่องมาจากมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบให้วันหยุดราชการกรณีพิเศษนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพิธีการสำคัญทางรัฐพิธีของชาติ
เหตุผลและมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุด
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศในวโรกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัยต่อพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ โดยการประกาศของธนาคารกลางนี้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการปิดทำการราชการทั้งหมดในวันที่ 16 ธันวาคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าร่วมพิธีและแสดงความเคารพAlso read SWAN ในงาน “METALEX 2026” พลิกโฉมโรงงานสู่การผลิตอัจฉริยะ
การปิดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจครอบคลุมถึงธนาคารพาณิชย์ สถาบันเครดิตยูเนี่ยน และสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้แน่ใจว่าระบบธุรกรรมทางการเงินจะหยุดลงพร้อมกันกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ทั้งหมดทั่วประเทศ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ที่อาจรบกวนกิจกรรมสาธารณะหรือพิธีการทางรัฐพิธีที่จัดขึ้นในวาระดังกล่าว
กำหนดการวันหยุดชดเชยและวันหยุดธนาคารปี 2570
นอกจากวันหยุดกรณีพิเศษดังกล่าวแล้ว ยังมีวันหยุดชดเชยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้ โดยวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2569 เป็นวันหยุดชดเชยสำหรับวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2569 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ การกำหนดวันหยุดชดเชยนี้ทำให้บุคลากรในภาคการเงินมีเวลาพักผ่อนและร่วมเฉลิมพระเกียรติได้อย่างเต็มที่
สำหรับแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายการวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินประจำปี 2570 เรียบร้อยแล้ว โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดวันหยุดทั้งวันหยุดปกติและวันหยุดชดเชยของปีหน้าล่วงหน้าได้ เพื่อให้สามารถวางแผนการทำธุรกรรมทางการเงิน การโอนเงิน และการใช้บริการต่าง ๆ ของสถาบันการเงินได้อย่างถูกต้องและไม่มีสะดุดในช่วงเวลาดังกล่าว
ผลกระทบต่อการดำเนินงานของประชาชนและภาคธุรกิจ
การหยุดทำการของธนาคารในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2569 มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและภาคธุรกิจที่ต้องการใช้บริการทางการเงินในวันดังกล่าว ธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการฝากถอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือตู้เอทีเอ็มที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายธนาคาร และบริการทางการเงินอื่น ๆ ของสถาบันการเงินจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
สถาบันการเงินทุกแห่งจึงแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการจัดการเงินตราหรือการทำธุรกรรมทางการเงินล่วงหน้าก่อนวันทำงานปกติหลังวันหยุด เพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการใช้เงินหรือการดำเนินการทางบัญชีจะไม่ถูกขัดข้อง โดยหลังจากวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2569 สถาบันการเงินจะกลับมาเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป เพื่อฟื้นฟูระบบการให้บริการทางการเงินให้กลับมาดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง
ทั้งนี้ การประกาศวันหยุดพิเศษนี้สะท้อนถึงบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรหลักที่ประสานงานกับรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความสามัคคีและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อไม่ให้การดำเนินงานทางเศรษฐกิจหยุดชะงักจนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของประเทศ
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