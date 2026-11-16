ประกาศผลสลาก ธ.ก.ส. 16 พ.ย.69 รางวัลที่ 1 งวดนี้
ผลการออกรางวัลสลาก ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2569 รางวัลที่ 1 งวดนี้มูลค่าสูงสุด 40 ล้านบาท สำหรับสลากออมทรัพย์ชุดหยกจักรพรรดิ พร้อมสรุปทุกชุดและรางวัลข้างเคียง
ผลการออกรางวัล สลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) ประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ได้ประกาศรางวัลเรียบร้อยแล้ว โดย รางวัลที่ 1 ของสลากออมทรัพย์ ชุดหยกจักรพรรดิ ครั้ังท่ี 21 มีมูลค่ารางวัลละ 40,000,000 บาท นับเป็นยอดรางวัลสูงสุดที่โดดเด่นที่สุดสำหรับงวดนี้ ซึ่งเป็นที่จับตามองของประชาชนและผู้ถือสลากทั่วประเทศ
รายละเอียดรางวัลที่ 1 สลากทุกชุด
ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ในงวดนี้ แบ่งเป็นหลายชุดพร้อมรางวัลที่ 1 มูลค่าแตกต่างกันไป สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต ครั้ังท่ี 12 มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 20,000,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต ครั้ังท่ี 26 มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000,000 บาท และสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง ครั้ังท่ี 8 มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 3,000,000 บาทAlso read'ยศชนัน' บุกชายแดนแม่สาย ตรวจจุดปนเปื้อน หนุนใช้ 'M-Sense' เซนเซอร์ตรวจสารหนู ชาวบ้านเข้าถึงได้ ใช้งานจริง 5 นาทีรู้ผล ต้นทุน 60 บาท
สำหรับกลุ่มสลากดิจิทัล ธนาคาร ธ.ก.ส. พบว่า สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ครั้ังท่ี 47 มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 5,000,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระดังทอง ครั้ังท่ี 2 มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 1,000,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน ครั้ังท่ี 28 มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 1,000,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก ครั้ังท่ี 17 มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000 บาท และสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมเงิน ครั้ังท่ี 8 มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 5,000 บาท
นอกจากนี้ สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ชุดดิจิทัล Plus ครั้ังท่ี 1 มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 3,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง ครั้ังท่ี 30 มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 2,000 บาท การประกาศผลรางวัลที่ 1 ในงวดนี้ครอบคลุมทุกหมวดหมู่สลาก ที่จัดจำหน่ายโดย ธ.ก.ส. เพื่อให้ผู้ถือสลากตรวจสอบสิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามกติกา
รางวัลพิเศษและรางวัลข้างเคียงสำคัญ
ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ในหมวดรางวัลพิเศษ มีรางวัลที่ 1 ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระด้งทอง มีมูลค่า 1,000,000 บาท และรางวัลที่ 1 ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน มีมูลค่า 1,000,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลที่ 2 ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระด้งทอง ที่มีมูลค่า 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมากสำหรับรางวัลรองลงมา
สำหรับรางวัลที่ 2 ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต มีมูลค่า 50,000 บาท และรางวัลที่ 2 ของสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต มีมูลค่า 10,000 บาท ส่วนรางวัลที่ 2 ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง มีมูลค่า 10,000 บาท และรางวัลที่ 2 ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก ชุดกระพ้อมเงิน มีมูลค่า 5,000 บาท
รางวัลที่ 1 ของสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ยังมีมูลค่า 2,000 บาท ในขณะที่รางวัลที่ 3 ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต มีมูลค่า 30,000 บาท และรางวัลที่ 3 ของสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต มีมูลค่า 5,000 บาท นอกจากนี้รางวัลที่ 3 ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง มีมูลค่า 5,000 บาท และรางวัลที่ 3 ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก ชุดกระพ้อมเงิน มีมูลค่า 2,500 บาท
รางวัลระดับ 4 5 และรางวัลเลขท้าย
ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ในระดับรางวัลที่ 4 พบว่า รางวัลที่ 4 ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต มีมูลค่า 10,000 บาท รางวัลที่ 4 ของสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต มีมูลค่า 3,000 บาท รางวัลที่ 4 ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง มีมูลค่า 3,000 บาท และรางวัลที่ 4 ของสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. มีมูลค่า 400 บาท
สำหรับรางวัลที่ 5 ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต มีมูลค่า 5,000 บาท และรางวัลที่ 5 ของสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต มีมูลค่า 1,000 บาท ส่วนรางวัลที่ 5 ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง มีมูลค่า 1,000 บาท และรางวัลที่ 5 ของสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. มีมูลค่า 300 บาท
รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน มีมูลค่า 100,000 บาท และรางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง มีมูลค่า 10,000 บาท สำหรับรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ของสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต มีมูลค่า 300 บาท และรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต ชุดกระพ้อมทอง มีมูลค่า 500 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก มีมูลค่า 600 บาท และรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมเงิน มีมูลค่า 550 บาท ส่วนรางวัลเลขท้าย 4 ตัว ของสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. มีมูลค่า 25 บาท
ข้อมูลเลขท้ายและรางวัลชุดหยกจักรพรรดิ
ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ มีรางวัลเลขท้าย 4 ตัว สำหรับเลข 6272 มีมูลค่า 5,000 บาท ส่วนรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต มีมูลค่า 200 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง มีมูลค่า 125 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก มีมูลค่า 10 บาท สำหรับรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมเงิน มีมูลค่า 15 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ของสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. มีมูลค่า 10 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระด้งทอง มีมูลค่า 300 บาท นอกจากนี้รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ของสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ มีมูลค่า 1,000 บาท
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