ประกาศผู้โชคดีที่โหวตสูงสุดบน LINE SHOP และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมงานประกาศรางวัลเดอะมินิพับสัปดาห์ คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 22 ZONE VIP+. เชียร์ศิลปิน-ดาราและร่วมกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่นี้!
ประกาศผู้โชคดี 50 ท่านที่โหวต สูงสุดผ่านช่องทาง Line Shop โดยเรียงลำดับจากตัวอักษร ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมงานได้ที่นี่!
ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดี ที่ได้เข้าร่วมงานประกาศรางวัล คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 22 ZONE VVIP (1 สิทธิ์ 2 ที่นั่ง) เชียร์ศิลปิน-ดารา ติดพรมแดง พร้อมเข้าร่วมงานประกาศรางวัล ZONE VVIP ทางทีมงาน จะส่งการ์ดเชิญเข้าร่วมงานในอีเมล์ ของผู้โชคดี(หากท่านใดไม่เข้าฮอลล์ในเวลาตามที่ได้แจ้ง จะสามารถเข้าฮอลล์ได้อีกครั้งในเวลา 19.00 น.
และสามารถอยู่ในจุดที่ทีมงานกำหนดเท่านั้น) (ปิดรับลงทะเบียน เวลา 19.00 น. เท่านั่น ) 2. กรอก ข้อมูลให้ครบถ้วน ตามกติกา และสามารถ ติดต่อกลับ ทาง E-mail ได้ เพื่อนำส่งการ์ดเชิญเข้าร่วมงาน 3.
ท่านใด กรอกข้อมูล ไม่ครบถ้วน ทางทีมงานจะตัดสิทธิ์ ลำดับผู้โชคดี และนำท่านอื่นที่กรอกข้อมูลครบถ้วนขึ้นมาแทน5. ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน จะต้องเป็นชื่อที่ตรงกับ บัตรประชาชน ที่ทำการลงทะเบียนในการเข้าร่วมงานเท่านั้น ห้ามซื้อขาย หรือ ส่งต่อสิทธิ์ ริสแบนด์ การเข้างานโดยเด็ดขาด7.
สามารถนำกล้องถ่ายภาพ เข้าร่วมงานได้ แต่ไม่อนุญาตให้อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ขาตั้ง, Tripod, Selfie Stick, Gimbal, บันไดหรือเก้าอี้พับ เป็นต้น เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน จะเป็นกล้องเลนส์ ปกติ และไม่รบกวนการทำงานของทีมงาน
LINE SHOP ZONA VIP+ THE MINIPUB WEEK COMCUTLUNG ORB MUSIC WEEK PUBLISHER SWEEPSTAKES CONCERT PARTY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Siam Square One: Global Flagship Store, Experience Shop, and New Food DestinationSiam Square One, a prominent landmark in the heart of Bangkok, is undergoing a transformation with the addition of Global Flagship stores and Experience Shops, offering a unique shopping experience with global brands. The square also boasts a new Food Destination, featuring a variety of cuisines and restaurants, catering to the growing trend of all-you-can-eat and food-centric experiences.
Read more »
TCL Thailand Unveils Products for 2026 Under 'The Journey of Greatness' BlueprintTCL Thailand, a leading brand of Thailand-based electronics and technology company, announces the official unveiling of their 2026 product line, 'The Journey of Greatness.' TCL Thailand is dedicated to elevating and growing to become a premium brand both locally and globally.
Read more »