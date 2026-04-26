Head Topics

ประกันสังคมขยายสิทธิทันตกรรม ผู้ประกันตนเตรียมรับประโยชน์ผ่าฟันคุดฟรี

สุขภาพ News

ประกันสังคมขยายสิทธิทันตกรรม ผู้ประกันตนเตรียมรับประโยชน์ผ่าฟันคุดฟรี
ประกันสังคมทันตกรรมสิทธิประโยชน์
📆4/26/2026 10:05 AM
📰ktnewsonline
109 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 63%

ประกันสังคมขยายสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมครอบคลุมการผ่าฟันคุดในคลินิกเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ แต่ยังติดปัญหาการเจรจา MOU กับทันตแพทยสภา ผู้ประกันตนเตรียมรับสิทธิประโยชน์ใหม่ 1 พ.ค. 69

การขยาย สิทธิประโยชน์ ทาง ทันตกรรม สำหรับผู้ประกันตนตามกฎหมาย ประกันสังคม กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยคณะกรรมการการแพทย์ ประกันสังคม ได้เห็นชอบให้มีการขยาย สิทธิประโยชน์ ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ผ่าฟันคุด ในคลินิก ทันตกรรม เอกชนและโรงพยาบาลรัฐ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวติดขัดเนื่องจากยังไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างสำนักงาน ประกันสังคม (สปส.

) และทันตแพทยสภาในเรื่องการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การทำฟัน ซึ่งอาจเรียกว่า MOU พลัส หากการเจรจาไม่สำเร็จ คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้ลงนามใน MOU อาจจำเป็นต้องให้ผู้ประกันตนสำรองจ่ายหรือร่วมจ่ายค่าบริการ ถึงแม้ว่าข้อตกลงยังไม่ลงตัว นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการ สปส.

ยืนยันว่าสิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับผู้ประกันตนในการทำฟันมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ผู้ประกันตนที่ได้ส่งเงินสมทบตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันที่เข้ารับบริการ และไม่เกิน 6 เดือนหลังจากสิ้นสุดสถานะผู้ประกันตน จะสามารถรับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งครอบคลุมการอุดฟัน การขูดหินปูน การถอนฟัน และการผ่าฟันคุดทุกกรณี นอกจากนี้ ยังเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น การเกลารากฟัน การขลิบแต่งกระดูกเพื่อเตรียมช่องปากก่อนใส่ฟันเทียม โดยไม่มีข้อจำกัดจำนวนครั้งตามความจำเป็นทางการแพทย์ ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นในกรณีที่เข้ารับบริการในคลินิกพิเศษ ซึ่งผู้ประกันตนจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมแพทย์ตามอัตราที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขสำหรับคนไทย พ.

ศ. 2568 สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมยังรวมถึงการฝังรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากและไม่สามารถใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ โดยมีสิทธิสำหรับค่าผ่าตัด 17,500 บาท และค่าชุดรากฟันเทียม 3,300 บาท รวมถึงค่าติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดวงเงินสำหรับบริการอุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน ไว้ที่ 900 บาทต่อปี หากค่าใช้จ่ายเกินวงเงินดังกล่าว ผู้ประกันตนจะต้องชำระส่วนต่างเอง อัตราค่าผ่าฟันคุดถูกเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 - 2,500 บาทต่อซี่ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การลงนามใน MOU ฉบับใหม่จะเกิดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยคลินิกทันตกรรมที่ต้องการให้บริการตามประกาศบอร์ดแพทย์ฉบับใหม่ สามารถยื่นขอทำสัญญาข้อตกลงกับ สปส.

ต่อไปได้ ส่วนคลินิกที่มีสัญญาข้อตกลงเดิม สปส. ได้แจ้งให้ทราบถึงการใช้บังคับสิทธิประโยชน์ใหม่แล้ว หากคลินิกไม่พร้อมให้บริการตามประกาศฉบับใหม่ สามารถแจ้งขอยกเลิกสัญญากับ สปส. ได้ ความขัดแย้งระหว่าง สปส. และทันตแพทยสภาอยู่ที่รูปแบบของ MOU โดย สปส.

ต้องการให้มีการลงนามเพียงฉบับเดียว ครอบคลุมทั้งสิทธิเดิมและสิทธิใหม่ ในขณะที่ทันตแพทยสภาต้องการให้มีสองฉบับ เพื่อให้คลินิกสามารถให้บริการได้ตามศักยภาพของตนเองและหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งกับผู้ประกันต

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ktnewsonline /  🏆 24. in TH

ประกันสังคม ทันตกรรม สิทธิประโยชน์ ผ่าฟันคุด MOU

 

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-26 13:05:10