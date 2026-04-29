ปมล็อบบี้โควตา! รมต.สุริยะแจงปมข่าวหลานโทรขอดีลงานในกระทรวงเกษตรฯ

เกิดกระแสข่าวการล็อบบี้ขอโควตาตำแหน่งในกระทรวงเกษตรฯ โดยอ้างถึงการใช้เส้นสายจากบุคคลใกล้ชิด รมต.สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ออกมาปฏิเสธ ยืนยันไม่เคยใช้อำนาจแทรกแซงการโยกย้ายข้าราชการ
กระแสข่าวการล็อบบี้ขอโควตาตำแหน่งภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด โดยมีข้อกล่าวหาว่ามีการใช้เส้นสายอิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิดผู้มีอำนาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริหารงานภาครัฐ เรื่องเริ่มต้นจากข้อความที่ถูกเผยแพร่ซึ่งอ้างว่าเป็นบทสนทนาที่บุคคลหนึ่งพยายามติดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เพื่อขอโควตาตำแหน่งให้กับญาติของตน โดยมีการอ้างถึงความสัมพันธ์เชิงญาติและพยายามกดดันให้มีการช่วยเหลือในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงฯ ข้อความดังกล่าวได้สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการใช้อิทธิพลทางการเมืองในการแทรกแซงการทำงานของข้าราชการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างแข็งขัน โดยยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตั้งแต่ปี 2545 ไม่เคยใช้อำนาจในการโยกย้ายข้าราชการเพื่อสร้างความไม่พอใจในการทำงานของข้าราชการแต่อย่างใด และอธิบายว่าการโยกย้ายข้าราชการที่เกิดขึ้นนั้นมีหลายปัจจัยประกอบกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือประชาชนรากหญ้า และการพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้าราชการที่ใกล้เกษียณอายุ ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานเต็มที่ อย่างไรก็ตาม นายสุริยะยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีการอ้างว่าหลานของตนได้โทรศัพท์ไปขอเข้าพบเพื่อพูดคุยเรื่องการจัดทำคำของบประมาณปี 2570 ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวในย่านรัชดาฯ และได้ให้ข้อสังเกตว่าพรรคการเมืองใดบ้างที่มีสำนักงานอยู่ในย่านรัชดาฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ ประเด็นนี้ยังคงเป็นที่สนใจของสาธารณชนและสื่อมวลชน ซึ่งคาดว่าจะมีการติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความกระจ่างและรักษาความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ การตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณชนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับประชาชนต่อการทำงานของภาครัฐ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาช
