ปมมติ กมธ.กฎหมาย รังสิมันต์ โรม ชี้ขาด 8 เสียง ไม่ใช่ 7
รังสิมันต์ โรม ออกมาชี้แจงประเด็นมติคณะกรรมาธิการกฎหมาย ยืนยันเลขเสียงถูกต้อง ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามตั้งคำถามความชอบธรรมของกระบวนการและตัวเลขสมาชิก
นาย รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และ สิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงสาธารณชน โดยระบุถึงการออกมาแสดงความเห็นและยืนยันทรรศนะของตัวท่านเอง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทเรื่องกระบวนการและตัวเลขเสียงข้างมากในการลงมติของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง。
นายรังสิมันต์ โรม ขอบคุณสำหรับปฏิกิริยาและความคิดเห็นต่างๆ ที่มุ่งเน้นไปที่การยืนยันความถูกต้องของการตัดสินใจในวาระต่างๆ ของคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน โดยท่านได้ชี้แจงว่าข้อเท็จจริงหลายประการที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ อาจถูกนำเสนอหรือตีความออกไปในลักษณะที่แตกต่างไปจากเจตนารมณ์เดิมอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนได้。Also readโรนัลโด้ลงเล่นนัดสุดท้ายให้ทีมชาติโปรตุเกส
ข้อโต้แย้งเรื่องจำนวนสมาชิกและเกณฑ์เสียงข้างมาก
ประเด็นหลักที่นายรังสิมันต์ โรม ต้องการชี้แจงให้ชัดเจนที่สุด คือเรื่องจำนวนสมาชิกของคณะกรรมาธิการ และเกณฑ์การคำนวณเสียงข้างมากที่ถูกต้องตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประจำ ซึ่งนายรังสิมันต์ โรม ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า คณะกรรมาธิการดังกล่าวมีสมาชิกทั้งหมด 15 คน。
นายรังสิมันต์ โรม ตั้งข้อสังเกตและชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในข้อมูลที่ถูกเผยแพร่บางแห่ง ซึ่งระบุว่าสมาชิกมีจำนวน 14 คนเท่านั้น หากยึดตามข้อเท็จจริงที่ระบุว่าสมาชิกมีจำนวน 15 คน ตามข้อบังคับการประชุม การจะให้มีมติผ่านได้อย่างชอบธรรมจะต้องมีเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด ซึ่งหมายถึงการต้องมีเสียงเห็นชอบอย่างน้อย 8 เสียง ไม่ใช่ 7 เสียง。
แม้ในกรณีที่บางฝ่ายอ้างจำนวนสมาชิกผิดไปเป็น 14 คน นายรังสิมันต์ โรม ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การจะให้ได้มาซึ่งเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งจากจำนวน 14 คนนั้น จำเป็นต้องมีเสียงอย่างน้อย 8 เสียงเช่นกัน เพราะจำนวน 7 เสียงจาก 14 เสียงนั้นนับเป็นเพียงครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 50 ซึ่งไม่เข้าข่ายว่าเป็นจำนวนที่ "เกิน" กึ่งหนึ่ง ตามหลักคณิตศาสตร์และข้อบังคับการประชุม。
คำถามต่อวาระและหน้าที่ของประธานคณะกรรมาธิการ
นายรังสิมันต์ โรม ได้สะท้อนความรู้สึกส่วนตัวผ่านโพสต์นี้ โดยถามไปถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของฝ่ายที่ออกมาตั้งข้อโต้แย้งต่างๆ ว่ามีความมุ่งหมายเพื่อใดกันแน่ ระหว่างการทำหน้าที่ตรวจสอบตามหลักการประชาธิปไตยและการบริหารงานของรัฐอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย ที่คาดหวังให้โปร่งใส และเป็นธรรม。
หรือในทางตรงกันข้าม คำถามที่เกิดขึ้นคือ มีแรงจูงใจทางการเมืองหรือความมุ่งหมายส่วนตัวใดที่แฝงอยู่ ในการใช้คณะกรรมาธิการซึ่งเป็นที่ตั้งและมีความชอบธรรมตามกฎหมาย เป็นเครื่องมือสำหรับวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การตรวจสอบหรือแสวงหาข้อเท็จจริง แต่กลับเป็นการมุ่งหมายที่จะทำลายล้างหรือบดบังความจริงทางการเมือง。
นายรังสิมันต์ โรม ชี้ให้เห็นว่า นี่คือประเด็นสำคัญที่สังคมและสาธารณชนจำเป็นต้องได้รับคำตอบที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและลดความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ความแตกแยกในสังคม โดยท่านไม่ยอมให้ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนหรือตีความผิดผ่านพ้นไปโดยไม่มีการชี้แจง。
ปฏิกิริยาจากฝ่ายเลขานุการและทิศทางต่อไป
อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญและสร้างความกังวลใจให้แก่นายรังสิมันต์ โรม คือท่าทีของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้มีข้อทักท้วงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความถูกต้องของกระบวนการในการประชุม และการลงมติในวาระต่างๆ。
นายรังสิมันต์ โรม ได้ระบุว่า แม้ว่าจะมีข้อทักท้วงจากฝ่ายเลขานุการเกี่ยวกับความชอบธรรมหรือความถูกต้องตามข้อบังคับ แต่ประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งก็คือตัวท่านเอง ยังได้ยืนยันที่จะดำเนินการไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ต่อไป。
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดภายในกระบวนการทำงานของคณะกรรมาธิการ และอาจนำไปสู่การตรวจสอบเพิ่มเติมในอนาคตว่า บทบาทของประธานคณะกรรมาธิการในการตัดสินใจครั้งนี้ เป็นไปโดยชอบธรรมตามข้อบังคับการประชุมหรือไม่ หรือมีเหตุผลพิเศษใดที่ทำให้ต้องฝ่าฝืนหรือละเลยข้อทักท้วงดังกล่าว。
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