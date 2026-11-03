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Economy

ปมทุนมืดมูลนิธิฯ และความท้าทายกฎหมายสื่อสังคมไทย

thaipost#62 in ประเทศไทย
ปมทุนมืดมูลนิธิฯ และความท้าทายกฎหมายสื่อสังคมไทย
ปนัดดา จรึง · มูลนิธิองค์กรทำดี · เงินบริจาค
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กรณีปมเงินบริจาคและปัญหาภายในครอบครัวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรสาธารณกุศล สะท้อนวิกฤตความโปร่งใสและการบริหารจัดการทุนในภาคประชาสังคมไทยปัจจุบัน

สถานการณ์ทางกฎหมายและสังคมกำลังเผชิญกับกระแสความสนใจต่อกรณีของ คุณปนัดดา จรุง ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานใน มูลนิธิองค์กรทำดี โดยประเด็นดังกล่าวมีการขยายวงจากเรื่องส่วนตัวไปเป็นเรื่องขององค์กรสาธารณกุศลขนาดใหญ่

ปมเงินบริจาคกระทบภาพลักษณ์องค์กร

มูลนิธิองค์กรทำดีต้องออกมาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานทางการเงิน โดยมีการประกาศยุติการรับบริจาคทั้งหมดเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจสอบความโปร่งใส

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กระแสสังคมได้ตรวจสอบบัญชีบริจาคอย่างละเอียด และมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานกฎหมายเพื่อตรวจสอบกรณีการใช้งานเงินที่อาจผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างมาก

โครงสร้างองค์กรกับบทเรียนการบริหารจัดการ

กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรภาคประชาสังคมในไทยที่มักพึ่งพาระบบความไว้วางใจส่วนตัวมากกว่าระบบธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน

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เมื่อองค์กรมีการขยายตัวและมีเงินบริจาคเข้ามาจำนวนมาก แต่ระบบตรวจสอบภายในและการแยกแยะเงินส่วนตัวกับเงินองค์กรยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย

ผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ดำเนินการ

นักกฎหมายและสื่อมวลชนต่างแสดงความเห็นถึงความเสี่ยงทางอาญาที่ผู้รับผิดชอบอาจเผชิญหากมีการพิสูจน์ว่ามีการยักยอกหรือใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ตามหลักฐานที่มี

กระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ โดยไม่คำนึงถึงประวัติการทำประโยชน์ในอดีต ซึ่งเป็นไปตามหลักการของกฎหมายที่เป็นกลาง

บทเรียนต่อสังคมและภาคประชาสังคมไทย

สังคมไทยจำเป็นต้องทบทวนการคาดหวังต่อผู้ทำงานด้านกุศล โดยไม่มองว่าบุคคลเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงความผิดทางกฎหมายหรือข้อผิดพลาดจากการทำประโยชน์ในอดีต

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การตรวจสอบและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเงินทุนจึงเป็นก้าวสำคัญสำหรับทุกองค์กร เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสที่ยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริจาคอย่างแท้จริง

thaipost#62 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

ปนัดดา จรึง มูลนิธิองค์กรทำดี เงินบริจาค กฎหมายสื่อสังคม ภาคประชาสังคม

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