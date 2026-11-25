ปภ.โอนเงินเยียวยาอุทกภัยเพิ่ม 21 ล้าน ครอบคลุม 4 จังหวัด 25 พ.ย.69
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 21.43 ล้านบาท ให้แก่ 2,803 ครัวเรือนใน 4 จังหวัด เมื่อวันที่ 25 พ.ย.69
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยความร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยประจำปี 2569 จำนวน 21,431,000 บาท ให้กับประชาชนใน 4 จังหวัด คือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ระยอง และ สมุทรสงคราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในฤดูฝนครั้งนี้
รายละเอียดการโอนเงินช่วยเหลือ 2,803 ครัวเรือน
การโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาอุทกภัยในล็อตนี้มุ่งเน้นไปยังพื้นที่ 4 จังหวัดหลัก ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ระยอง และสมุทรสงคราม โดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิรวม 2,803 ครัวเรือน ซึ่งธนาคารออมสินเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของประชาชนโดยตรงเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้จ่ายจำเป็นในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและดำเนินชีวิตได้ตามปกติAlso readวิเคราะห์บอล เมืองทอง พบ นครราชสีมาฯ (25 พ.ย.69) : กิเลนร้อนแรงต่อเนื่อง
สำหรับเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาแบ่งออกเป็น 2 ระดับหลักตามความเสียหายของทรัพย์สิน โดยกรณีบ้านและทรัพย์สินได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แต่ไม่มีความเสียหายต่อโครงสร้างบ้าน ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 9,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมจำนวน 1,854 ครัวเรือนจากทั้งหมด
ในส่วนของกรณีบ้านที่ได้รับความเสียหายจากการน้ำล้อมหรือมีผลกระทบในลักษณะอื่น ที่ไม่เข้าข่ายการชดเชยบ้านน้ำท่วมเต็มรูปแบบ ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมจำนวน 949 ครัวเรือน จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการประเมินความเสียหายและกำหนดระดับความช่วยเหลืออย่างชัดเจนตามประเภทของผลกระทบที่ได้รับ
ภาพรวมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 56 จังหวัดทั่วประเทศ
นอกจากการโอนเงินช่วยเหลือใน 4 จังหวัดล่าสุดแล้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้รายงานภาพรวมการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2569 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 56 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้ได้รับสิทธิรวม 1,884,407 ครัวเรือน และรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อโอนเงินช่วยเหลือรวมเป็นเงินจำนวน 13,767,454,000 บาท
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กระบวนการดำเนินการทั้งหมดนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองข้อมูลผู้ประสบภัยที่ผ่านการประเมินความเสียหายจากพื้นที่ต่างๆ แล้วส่งต่อข้อมูลให้กับธนาคารออมสิน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส
การดำเนินการในครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการกระจายความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง โดยข้อมูลผู้ประสบภัยที่ผ่านการรับรองจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการยืนยันสิทธิในการรับเงินเยียวยาจากธนาคารออมสิน ซึ่งช่วยให้กระบวนการจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
กรณีเสียชีวิตและช่วยเหลือผู้สูญเสีย
นอกจากการช่วยเหลือทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยแล้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าปลงศพให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 16 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวม 33 ราย โดยแต่ละครอบครัวได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท
การจ่ายเงินค่าปลงศพในกรณีผู้เสียชีวิตดังกล่าวรวมเป็นเงินจำนวน 66,000,000 บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการแสดงออกถึงความเสียใจร่วมกับครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกไปจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปีนี้ นับเป็นการดูแลผู้ประสบภัยครบทุกมิติทั้งด้านทรัพย์สินและด้านความเป็นอยู่
สรุปสถานการณ์และขั้นตอนการช่วยเหลือ
การดำเนินการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนหลังจากผ่านพ้นจุดสูงสุดของอุทกภัยในหลายพื้นที่ ซึ่งการโอนเงินจำนวน 21,431,000 บาท ในครั้งนี้จะช่วยให้ 2,803 ครัวเรือนใน 4 จังหวัดสามารถเริ่มกระบวนการฟื้นฟูสภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยต่อไปได้โดยเร็วที่สุด
รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และครอบคลุม โดยมีการติดตามผลการดำเนินการโอนเงินให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้รับความช่วยเหลือเพื่อให้แน่ใจว่าเงินงบประมาณของรัฐถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องและถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแท้จริง
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