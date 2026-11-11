ปภ.เตือนว่าปริมาณน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ประสาน 10 จว. & กทม. เตรียมขนย้ายสิ่งของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนปริมาณน้ำเจ้าพระยาเพิ่มถึง 1,000-1,125 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำสูงขึ้น 0.30-0.40 เมตร ต้องเตรียมขนย้ายสิ่งของและติดตามสถานการณ์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศที่ระดับน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้า จะสูงถึง 1,000-1,125 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะทำให้ระดับน้ำเพิ่ม 0.30-0.40 เมตร จากปัจจุบัน มิเ. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถึงวันที่ 12 พ.ย.2569 จะเป็นจุดสูงสุดของการไหลผ่านสถานี C.2 อ.เมือง นครสวรรค์
รายละเอียดการคาดการณ์ระดับน้ำเจ้าพระยา
สภาพอากาศร้อนชื้นทำให้แหล่งน้ำพุ่งขึ้น ปริมาณน้ำทางลำน้ำสาขา 180-200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาเกินความจุ 1,180-1,325 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่ง 400-500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนอัตรา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีAlso read– ส้ม” แจ้งข่าวลูกในครรภ์ เตรียมพร้อมดูแลและรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์
ผลกระทบทางภูมิภาคคือพื้นที่ลุ่มต่ำในอ.เสนา อ.ผักไห่ อ.บางบาล อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน และ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จะพบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่กระทบชุมชนโดยตรงตามคันกั้นน้ำที่บังคับใช้
ความร่วมมือของ 10 จังหวัดและกทม.
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางประสานการแจ้งเตือนกับ 10 จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เพื่อสื่อสารกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำ ให้ติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรับมือ การปรับเตรียมอุปกรณ์ด้านสาธารณภัยกองทัพฯ ผู้ติดตามเฝ้าระวังสภาพน้ำตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อแนะนำและช่องทางแจ้งเหตุของประชาชน
ประชาชนที่อาศัยในบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยควรเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นน้ำ หากเกิดความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" หรือสายด่วน 1784 อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมนำเสนอปัญหาและแก้ไขโดยเฝ้าระวังในช่วงเวลาดังกล่าว
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