ปภ. เตือน 15 จังหวัด ระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม 27-30 พ.ย. 69
ปภ. เตือน 15 จังหวัดภาคกลางและใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วม ดินถล่ม 27-30 พ.ย. 69 ติดตามสถานการณ์ฝนหนักและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกประกาศเตือนภัยเร่งด่วนให้ 15 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางและ ภาคใต้ เตรียมรับมือกับสถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขังที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 27 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 โดยให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและดินถล่ม 15 จังหวัด
พื้นที่ที่มีแนวโน้มเสี่ยงภัยสูงตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคกลางเพียงจังหวัดเดียวที่ถูกเตือนภัย ส่วนพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล รวมเป็น 14 จังหวัด โดยแต่ละจังหวัดต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อAlso readสภาพอากาศวันนี้ 25 พ.ย. 69 กรมอุตุฯ เปิดพิกัด ฝนฟ้าคะนอง 40-60%
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา และเขต 18 ภูเก็ต ประสานงานกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทันที เพื่อจัดทำฐานข้อมูลจุดเสี่ยงและเตรียมแผนอพยพประชาชนหากสถานการณ์น้ำฝนมีแนวโน้มรุนแรงหรือขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
สาเหตุสภาพอากาศฝนตกหนักถึงหนักมาก
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 1 (325/2569) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เวลา 05.00 น. เรื่อง ฝนหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ซึ่งระบุสาเหตุสำคัญคือ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 27 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ ซึ่งปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนอาจนำไปสู่สถานการณ์อุทกภัยได้
มาตรการเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือประชาชน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ออกคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน และสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมรถปฏิบัติการเข้าปฏิบัติหน้าที่ทันที
สำหรับพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัย ให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุด พร้อมกันนี้ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้อพยพหากเกิดเหตุอุทกภัยรุนแรง
มาตรการความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำน้ำตกและถ้ำลอด โดยหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่ทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการที่น้ำป่าไหลหลากหรือดินสไลด์ตัวลงสู่จุดท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้กับประชาชนใน 15 จังหวัดที่เสี่ยงภัยผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มในช่วงวันที่ 27 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
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