ปภ. แจงจ่ายค่าเยียวยาอุทกภัย 20 พ.ย. 69 ออมสินโอนเงิน 7.99 ล้านบาท ให้ 11 จังหวัด
ปภ. รายงานการโอนเงินเยียวยาอุทกภัย 20 พ.ย. 69 จำนวน 7,993,000 บาท ให้ 1,061 ครัวเรือนใน 11 พื้นที่ ครอบคลุมวงเงินรวมกว่า 13,446 ล้านบาท
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ประกาศผลการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 โดย ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการโอนเงินสดเข้าบัญชีประชาชนทันที ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
รายละเอียดวงเงินและกลุ่มผู้รับประโยชน์
ในวันเดียวกันนี้ ปภ. ได้ส่งรายชื่อข้อมูลผู้ประสบภัยที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วให้แก่ธนาคารออมสิน เพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ประชาชน จำนวน 1,061 ครัวเรือน รวมเป็นมูลค่าเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 7,993,000 บาท การโอนดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมรวม 11 จังหวัดหลักทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสาครAlso readพยากรณ์อากาศ 20 พ.ย. 69 ไทยตอนบนอากาศเย็นลง ภาคใต้ตกหนัก เรือเล็กอ่าวไทยงดออกจากฝั่ง
โดยแบ่งประเภทความช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงของภัยพิบัติชัดเจนว่า กรณีบ้านเรือนประสบอุทกภัยแบบน้ำท่วมขังหรือท่วมสูง ได้รับการช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท สำหรับกลุ่มจำนวน 672 ครัวเรือน ส่วนกรณีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำล้อมหรือถูกกักขังจากมวลน้ำ ได้รับการช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 5,000 บาท สำหรับกลุ่มจำนวน 389 ครัวเรือน เงินจำนวนนี้จะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนที่ผูกบัญชีธนาคารกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เท่านั้น
สถานะภาพรวมและกรอบวงเงินอนุมัติ
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมติคณะรัฐมนตรีในการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2569 ซึ่งกรอบวงเงินช่วยเหลือทั้งหมดที่รัฐบาลอนุมัติไว้คือ 16,100.532 ล้านบาท ปัจจุบัน ปภ. ได้ส่งข้อมูลผู้ประสบภัยที่ผ่านการรับรองทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินช่วยเหลือประชาชนแล้ว ครอบคลุมพื้นที่รวม 56 จังหวัด จำนวน 1,840,296 ครัวเรือน รวมเป็นยอดเงินที่โอนสำเร็จแล้วจำนวน 13,446.379 ล้านบาท
ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะสิทธิประโยชน์
สำหรับประชาชนที่ยังไม่ทราบว่าได้รับการพิจารณาช่วยเหลือหรือไม่ หรือต้องการตรวจสอบสถานะการโอนเงิน สามารถติดต่อสอบถามและตรวจสอบความคืบหน้าได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ คือเว็บไซต์ https://relief.disaster.go.th/ หรือดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" บนระบบปฏิบัติการมือถือเพื่อเข้าถึงข้อมูลสิทธิ์และวงเงินที่เหลืออยู่ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
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