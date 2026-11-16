ปภ. ลงพื้นที่เชียงรายแก้สารปนเปื้อนน้ำ แม่สายใช้แหล่งน้ำภายในประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำทีมลงพื้นที่เชียงรายร่วมกับภาครัฐ แก้ไขปัญหาน้ำประปาปนเปื้อนในแม่สาย โดยเร่งจัดหาแหล่งน้ำสำรองภายในประเทศมาผลิตน้ำสะอาด บริการประชาชนให้ปกติที่สุด
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 นายรัฐพล นราดิศร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนาย นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้เดินทางลงพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำประปาที่มีสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำกก แม่น้ำรวก และ แม่น้ำสาย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักสำหรับการผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนในพื้นที่
ปภ. ร่วมภาครัฐหาแหล่งน้ำสำรองผลิตน้ำสะอาด
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เปิดเผยถึงรายละเอียดการแก้ไขปัญหาน้ำประปาในอำเภอแม่สายว่า หน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงเช้าคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบผลิตน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย ที่สถานีผลิตน้ำเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง และสถานีผลิตน้ำแม่ข่าย ตำบลเวียงพางคำ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปาและนำข้อมูลไปวางแผนรับมือสถานการณ์Also readSTORY : กลยุทธ์ไล่ลูกค้า? เจาะเคล็ดลับ 'ชายขายผ้าพันคอ' แห่งเกาหลี ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ!
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลมีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำทุกสายที่ติดกับพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดการปัญหาให้มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงในขณะนั้น
มาตรการสำคัญที่สุดคือการหาแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย สามารถผลิตน้ำประปาสะอาดได้ต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายปริมาณการผลิตไว้ที่ชั่วโมงละ 300 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เคยใช้ในการผลิตน้ำประปาบริการประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณน้ำจะเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของชุมชนและร้านค้าในท้องถิ่น
ระดมเครื่องจักรกลลำเลียงน้ำจากแหล่งภายในประเทศ
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายนิรัตน์ ยืนยันว่า ปภ. จะดำเนินการจัดหายานพาหนะและเครื่องจักรกลสนับสนุนตามข้อสั่งการของนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ก่อนหน้านี้ โดยให้ทั้งการประปาส่วนภูมิภาคและ ปภ. นำรถบรรทุกน้ำและรถผลิตน้ำดื่มมาสแตนด์บายในพื้นที่หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
สำหรับมาตรการลำเลียงน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะรับหน้าที่สนับสนุนในระยะเร่งด่วน นำน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาให้บริการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย เพื่อใช้ผลิตทดแทนน้ำจากแม่น้ำสาย ซึ่งแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุดคือหนองน้ำพุ โดยตั้งอยู่ห่างจากสถานีผลิตประปาประมาณ 10 กิโลเมตร และจะดำเนินการคำนวณตามหลักวิชาการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำเกษตรและเตรียมแผนระยะยาว
ด้านผลกระทบต่อด้านการผลิต นายนิรัตน์ระบุว่าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด จะเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำที่นำมาใช้ในการเพาะปลูกและการประมง พร้อมสำรวจข้อมูลพื้นที่และเกษตรกรที่ปลูกพืชผลและเลี้ยงปลา เพื่อจัดทำบัญชีผลกระทบประกอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสื่อสารผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบ
ในกรณีที่จำเป็นต้องขุดเจาะบ่อบาดาล จังหวัดเชียงรายจะประสานงานกับ ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ตามหลักการขุดเจาะบ่อบาดาลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งน้ำจากภายนอกประเทศ
นโยบายรัฐบาลเน้นความอยู่ดีมีสุขของชาวเชียงราย
นายนิรัตน์ ย้ำว่า ปภ. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดเชียงราย จะเดินหน้าแผนแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำในระยะเร่งด่วนโดยเน้นการหาแหล่งน้ำภายในประเทศที่ไม่มีสารปนเปื้อน เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแหล่งน้ำระหว่างประเทศ พร้อมนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย และศูนย์ ปภ. เขต ในภาคเหนือ รวมถึงส่งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนกลาง มาช่วยจังหวัดเชียงรายลำเลียงน้ำ
นอกจากมาตรการระยะเร่งด่วนแล้ว รัฐบาลมีโครงการแก้ไขปัญหาด้านการก่อสร้างระบบดึงน้ำและการต่อท่อเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำประปาในระยะยาวต่อไป เพื่อสร้างความมั่นคงและความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องชาวเชียงราย โดยจะดำเนินการไปพร้อมกันในทุกอำเภอเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
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