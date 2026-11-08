ปภ. รายงานความคืบหน้าโครงการประกันภัยพิบัติ ปี 2569 ชำระเงินสินไหมแล้ว 56 ล้านบาท
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานความคืบหน้าโครงการรัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติ ปี 2569 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. โดยอนุมัติจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้ประชาชน 4,820 ราย รวมเป็นเงิน 56,005,000 บาท เพื่อเยียวยาความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินไหว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการรัฐจัดซื้อ ประกันภัยพิบัติ ให้กับประชาชน สำหรับปี พ.ศ. 2569 ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นกรอบการทำงาน ในการติดตามและประสานงานช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ
สรุปยอดจ่ายเงินสินไหมทดแทนล่าสุด
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 พบว่าบริษัทประกันภัยได้อนุมัติและจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยรวมจำนวน 4,820 ราย เป็นวงเงินรวม 56,005,000 บาท ทั้งนี้จากประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิแจ้งเคลมตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ จำนวน 40,546 ราย พบว่ามีการอนุมัติและโอนเงินแล้วแบ่งเป็น 1) กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่ที่อาศัย กลุ่มประเภทเหตุอุทกภัยและน้ำท่วม อนุมัติและโอนเงินแล้ว 4,517 ราย วงเงิน 52,225,000 บาท และเหตุวาตภัย อนุมัติและโอนเงินแล้ว 303 ราย วงเงิน 3,780,000 บาท 2) กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ กลุ่มกรณีเสียชีวิต อนุมัติและโอนเงินแล้ว 2 ราย จำนวน 4,000,000 บาทAlso readในหลวงฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จถวายผ้าพระกฐิน วัดอรุณฯ โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ระบบประกันภัยพิบัติ 3 ประเภทหลัก
ตามนโยบายรัฐบาลได้นำระบบประกันภัยพิบัติมาใช้ในการคุ้มครองประชาชนจากภัยธรรมชาติ 3 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินไหว เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ โดย นายนิรจน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้อำนวยการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เปิดเผยว่าปัจจุบันภาพรวมทั้งประเทศมีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิแจ้งเคลมตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ ตามโครงการรัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชน จำนวน 40,546 ราย
บูรณาการข้อมูลเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมกันบูรณาการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลรัฐ และเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
แผนการช่วยเหลือและการติดตามผล
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการติดตามและประสานงานช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากการประกันภัย โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
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