ปปท.จับอดีตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองสุพรรณฯ จำลองเอกสารฉ้อโกงกองทุนสุขภาพเกือบหนึ่งล้านบาท
ปปท.เขต 7 จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลอำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จำลองใบถอนเงินและเช็ค ยักยอกกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังหว่าน เสียหายกว่า 930,000 บาท พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ปปท.) และตำรวจภูธรภาค 7 แถลงผลการจับกุม นางณฤดี (สงวนนามสกุล) อดีตเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งใน อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งถูกศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ออกหมายจับในคดีปลอมเอกสารและยักยอกเงิน กองทุนประกันสุขภาพ ของ เทศบาลตำบลวังหว่าน ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน 930,000 บาท
ปฏิบัติการจับกุมกลางร้านขายของในศรีประจันต์
นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ปปท. มีคำสั่งให้นางสาวชिया ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต 7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน 3 (กก.สส.3) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 7 (บก.สส.ภ.7) ดำเนินการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ที่เลขที่ จ.59/2569 ลงวันที่ 11 กันยายน 2569 โดยทีมสืบสวนสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ขณะกำลังเปิดร้านขายของอยู่ที่แห่งหนึ่งในอำเภอศรีประจันต์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ก่อนนำตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปAlso readCrypto All-Stars ปลุกกระแสเหรียญมีม: นักลงทุนจับตา หลังราคาเหรียญส่วนใหญ่ดิ่งจากจุดสูงสุด
กลโกงปลอมเอกสารเบิกเงินกองทุนสุขภาพเมืองสุพรรณ
จากการสอบสวนพบว่า ผู้ต้องหาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดเทศบาลตำบลดังกล่าว โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานคลังกองทุนประกันสุขภาพเทศบาล ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบโดยอาศัยโอกาสที่มีตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการเงิน กระทำการปลอมแปลงเอกสารใบถอนเงินและเช็ค เพื่อเบิกเงินจากกองทุนประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลวังหว่าน จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีพฤติการณ์เติมตัวเลขและตัวอักษรในเอกสารให้มียอดเงินสูงกว่าที่ขออนุมัติเบิกจ่ายจากกองทุนจริง เพื่อเบียดบังเงินส่วนเกินนั้นไปเป็นของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการปลอมสมุดบัญชีธนาคารของกองทุนฯ นำมาใช้ประกอบการรายงานทางการเงินอันเป็นเท็จ เพื่ออำพรางไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบพบความผิดปกติ และมีการทำสมุดบัญชีธนาคารของกองทุนสูญหายโดยไม่ได้รายงานให้นายกเทศมนตรีหรือประธานกองทุนทราบ ซึ่งเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตรวจสอบพบการกระทำผิด
ยอดความเสียหายเกือบหนึ่งล้านบาทและขั้นตอนศาล
การกระทำผิดดังกล่าวส่งผลให้เทศบาลตำบลวังหว่านได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน 930,000 บาท ซึ่งถือเป็นความเสียหายแก่ทางราชการและงบประมาณแผ่นดิน คณะกรรมการ ปปท. จึงมีมติชี้มูลความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาไม่ปรากฏตัวเพื่อพบพนักงานอัยการตามที่กำหนดนัด เพื่อขอให้ยื่นฟ้องต่อศาล พนักงาน ปปท. จึงได้ดำเนินการขอออกหมายจับเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหาเข้ากระบวนการยุติธรรม ซึ่งผลการปฏิบัติภารกิจนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้สำเร็จและนำตัวส่งศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขั้นต่อไป
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