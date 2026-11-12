ปปช. ตรวจศูนย์คัดแยกขยะ อบต.บ้านนา งบ 17 ล. สร้างเสร็จใช้ไม่ได้
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ตรวจสอบศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอย อบต.บ้านนา จ.พิจิตร ใช้งบ 17 ล้านบาทแต่ไม่อาจใช้งานได้จริง พร้อมพบแผนขอเพิ่มงบเฟส 2 อีก 48.4 ล้านบาท
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 6 โดย นางวริดา ตันบุญเอก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการศูนย์คัดแยกและฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านนา อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด พิจิตร อย่างเข้มงวด หลังจากพบข้อเท็จจริงว่าโครงการที่ใช้งบประมาณไปกว่า 17 ล้านบาท สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ไม่สามารถนำ设施来ใช้งานจริงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้
ปัญหาศูนย์คัดแยกขยะใช้งบ 17 ล้านใช้ไม่ได้จริง
โครงการศูนย์คัดแยกและฝังกลบขยะมูลฝอยเฟสที่ 1 ของ อบต.บ้านนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างระบบกำจัดขยะครบวงจร ตั้งแต่โรงคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะเชื้อเพลิง (RDF) ไปจนถึงบ่อฝังกลบแบบกึ่งอากาศ โดยตั้งเป้าหมายรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลและเชื้อเพลิงสูงถึง 300,000 ถึง 400,000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติกลับไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากปริมาณขยะไม่เพียงพอต่อการรับซื้อประกอบกับระบบคัดแยกและบริหารจัดการไม่สมบูรณ์ ขาดแคลนทั้งงบประมาณและบุคลากร ส่งผลให้พื้นที่โครงการกลายเป็นการเทกองขยะกลางแจ้งและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนโดยรอบAlso readนึกว่ารถพัง! แมวเหมียวมุดใต้ท้องรถ เกาะรถไกล 4 กิโลเมตร กู้ภัยช่วยสำเร็จ
ระบบบำบัดน้ำเสียไม่มาตรฐานเสี่ยงมลพิษ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะ ป.ป.ช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบปัญหาสำคัญ 4 ประการ โดยด้านระบบไม่ได้มาตรฐานและการจัดการขยะในปัจจุบันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบ่อฝังกลบแบบกึ่งอากาศ (Semi-Aerobic Landfill) ตามที่ออกแบบไว้ บ่อบำบัดน้ำเสียและเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะที่ก่อสร้างและจัดซื้อเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถเปิดใช้งานได้เนื่องจากยังไม่มีการขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่โครงการ ซึ่งเข้าข่ายความเสี่ยงต่อความถูกต้องในการตรวจรับงานและการปล่อยให้ทิ้งร้างให้เกิดความสูญเปล่า ชาวบ้านยังกังวลเรื่องน้ำเสียทะลักและระบบบำบัดน้ำเสียที่ไมทำงานอาจทำให้น้ำเสียรั่วไหลออกสู่ภายนอก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการเดิมเคยเป็นพื้นที่น้ำท่วมถึง
แผนขอเพิ่มงบเฟส 2 อีก 48.4 ล้านบาท
ทั้งนี้ยังพบว่า อบต.บ้านนา มีแผนต่อยอดโครงการ Zero Waste ในเฟสที่ 2 อีก 10 โครงการ คาดว่าจะใช้งบประมาณสูงถึง 48.4 ล้านบาท พร้อมแนวทางดึงเอกชนเข้ามาร่วมทุน (PPP) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ เบื้องต้น อบต.บ้านนา ชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการฉีดพ่นน้ำยาลุลินทรีย์ (EM) ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี เพื่อจำกัดรัศมีกลิ่นไม่ให้เกิน 10 เมตร พร้อมเร่งติดตั้งบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่อาจไม่ยั่งยืนในระยะยาว
ป.ป.ช. กำหนดเส้นตายแผนปฏิบัติการ 2 สัปดาห์
คณะ ป.ป.ช. ได้ขีดเส้นตายให้อบต.บ้านนา เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) บริหารจัดการบ่อขยะให้ถูกสุขอนามัย ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร พิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 และ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ยืนยันว่าจะเฝ้าติดตามโครงการนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งในมิติของการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนความโปร่งใสในแผนการร่วมทุนกับเอกชนในอนาคต เพื่อป้องกันช่องโหว่หรือการกำหนดเงื่อนไขที่อาจเอื้อประโยชน์แก่อเอกชนบางราย
อนาคตงบ 17 ล้านและแผนเฟส 2 ภายใต้การตรวจสอบ
งบประมาณ 17 ล้านบาทที่จ่ายไปจะสูญเปล่าหรือไม่ และโครงการ Zero Waste เฟส 2 อีกเกือบ 50 ล้านบาท จะเดินหน้าต่อได้จริงหรือไม่ ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ชาวจังหวัดพิจิตรต้องจับตามองต่อไป ซึ่งการตรวจสอบอย่างละเอียดของคณะกรรมการผลักดันจังหวัดพิจิตร และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจิตร จะช่วยให้สามารถประเมินความเสียหายและแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสที่สุดในอนาคต
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