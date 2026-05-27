ปธน.เวียดนามเยือนไทยทางการ ครั้งแรกในอาเซียน ครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์

นายโต เลิม ผู้นำเวียดนาม เยือนไทยอย่างเป็นทางการ 27-28 พ.ค. นี้ ร่วมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ยกระดับความร่วมมือสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
นายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ เวียดนาม และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม พร้อมด้วยนางโง เฟือง ลี ภริยา จะเดินทางเยือนประเทศ ไทย อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2569 ตามคำเชิญของรัฐบาล ไทย นับเป็นการเยือนประเทศ ไทย ครั้งแรกของนายโต เลิม หลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี และประเทศ ไทย ยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำ เวียดนาม เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดี การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ ทางการทูต ไทย - เวียดนาม ภายใต้แนวคิด New Chapter of the 50th Thailand-Viet Nam Diplomatic Relations: Enhancing Comprehensive Strategic Partnership โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนความเป็น หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership: CSP) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน ผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง 3 ด้าน (Three Connects) ได้แก่ ความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน และความเชื่อมโยงด้านประชาชน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 นายกรัฐมนตรี ไทย จะให้การต้อนรับนายโต เลิม และภริยาอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและเต็มคณะ เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ความมั่นคง และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ภายหลังการหารือ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างหน่วยงานของ ไทย และ เวียดนาม รวมทั้งร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ ไทย - เวียดนาม และการแถลงข่าวร่วม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและนายโต เลิม จะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand-Viet Nam Business Forum ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ไทย ที่ลงทุนใน เวียดนาม ได้หารือโดยตรงกับผู้นำ เวียดนาม เพื่อสะท้อนข้อเสนอแนะ รับฟังแนวทางสนับสนุน และร่วมกันแก้ไขอุปสรรคทางธุรกิจ อันจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ win-win partnership ในระยะยาว จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำ เวียดนาม และภริยา ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล การเยือนครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระดับสูงระหว่าง ไทย และ เวียดนาม ซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานและแน่นแฟ้น โดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือในอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคง และการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่โลกเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและความมั่นคงที่ซับซ้อนมากขึ้น ความร่วมมือระหว่าง ไทย และ เวียดนาม จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิภาคที่มั่นคงและยั่งยื.
