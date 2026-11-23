ปตท.สผ. แต่งตั้งพล.ต.อ.สำราญ นวลมา เป็นกรรมการอิสระ เริ่มผล 23 พ.ย. 2569
ปตท.สผ. ประกาศแต่งตั้งพล.ต.อ.สำราญ นวลมา เป็นกรรมการอิสระ มีผล 23 พฤศจิกายน 2569 มุ่งเสริมธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ออกประกาศข่าวสารสำคัญไปยัง ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทขั้นสูงสุดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มีมติอย่างเป็นทางการในการแต่งตั้ง พล.ต.อ. สำราญ นวลมา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ของบริษัทอย่างเป็นทางการและจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
การแต่งตั้ง พล.ต.อ.สำราญ นวลมา เป็นกรรมการอิสระ
มติของการแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท.สผ. ครั้งที่ 17/2569/606 ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างเคร่งครัดตามระเบียบวาระเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 การตัดสินใจในครั้งนี้นับเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของบริษัทที่ต้องการยกระดับกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลภายในองค์กรให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดย พล.ต.อ. สำราญ นวลมา จะเข้ามารับหน้าที่สำคัญในการช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่คณะผู้บริหารระดับสูงในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรAlso readลิเวอร์พูล ถล่ม แมนฯ ยูไนเต็ด 4-0 ลิซซาโบวโลยี เวียร์ตซ์ ครองเกม
ประสบการณ์ความมั่นคงและธรรมาภิบาลองค์กร
พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ถือเป็นบุคคลที่มีภูมิหลังด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการกำกับดูแลกิจการอันยาวนานและโดดเด่น ซึ่งท่านจะนำองค์ความรู้เหล่านี้มาปรับใช้เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงขององค์กรและเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้มั่นคงยิ่งขึ้น ท่านมีประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทขนาดใหญ่และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศมาก่อนหลายแห่ง โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเคยดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.
จุดยืนหลักนิติรัฐและการเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมายหลักของการนำประสบการณ์ดังกล่าวเข้ามาสู่การดำเนินงานของ ปตท.สผ. คือการนำความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและหลักนิติรัฐมาสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เสริมสร้างธรรมาภิบาล และผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยมีการระบุว่า ท่านจะมุ่งเน้นการใช้ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำเชิงนโยบายที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในระยะยาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ประวัติการศึกษาและคุณสมบัติทางการบริหาร
ในด้านประวัติการศึกษา พล.ต.อ. สำราญ นวลมา จบการศึกษาระดับสูงสุดโดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ในสาขาวิชา รัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านรัฐศาสตร์และบริหารงานอย่างกว้างขวาง และท่านยังได้รับปริญญาตรีจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 50 ทำให้ท่านมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในระบบราชการและการบริหารงานภาครัฐควบคู่ไปกับภาคเอกชนอย่างถ่องแท้
ความสอดคล้องและอิสระทางการบริหาร
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความอิสระในการตรวจสอบและบริหารงาน บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลชัดเจนว่า พล.ต.อ. สำราญ นวลมา ไม่มีการถือหุ้นใน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทั้งในส่วนของตนเองและคู่สมรส รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระและยุติธรรมตามหน้าที่ของกรรมการอิสระอย่างแท้จริง
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