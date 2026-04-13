ปตท. เกี่ยวข้องกับเรือขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หลังข้อตกลงหยุดยิงเปิดทาง

เรือที่ ปตท. เช่า บรรทุกน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หลังมีการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
บริษัท ปตท. มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรือบรรทุก น้ำมัน ที่เดินทางผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากที่มีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาและ อิหร่าน ซึ่งเปิดทางให้เรือขนส่งสินค้าสามารถเดินทางได้ตามปกติ รายงานระบุว่า มาเลเซียได้ขออนุญาตให่เรือบรรทุก น้ำมัน ขนาดใหญ่ 3 ลำ สามารถแล่นผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ได้เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และ อิหร่าน โดยเรือ Serifos ซึ่งเป็นเรือที่ ปตท. เช่า ได้บรรทุก น้ำมัน ดิบจากซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มุ่งหน้าไปยังท่าเรือมะละกา ประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ 3 ลำ ที่บรรทุกน้ำมันเต็มลำ ได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่ 11 เมษายน ซึ่งถือเป็นชุดเรือชุดแรกที่ออกจากอ่าว นับตั้งแต่มีการตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ข้อมูลจาก LSEG ระบุว่า เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก (VLCC) ชื่อ Serifos ที่จดทะเบียนภายใต้ธงไลบีเรีย และเรือ VLCC ที่จดทะเบียนภายใต้ธงจีน ได้แก่ Cospearl Lake และ He Rong Hai ได้เข้าและออกจากจุดทอดสมอทดลองในเส้นทางทดลองฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางที่หลีกเลี่ยงเกาะลารักของอิหร่าน เมื่อวันที่ 11 เมษายน โดยเรือแต่ละลำมีความสามารถในการบรรทุกน้ำมันได้สูงสุด 2 ล้านบาร์เรล
แหล่งข่าว 2 รายที่ใกล้ชิดกับเรื่องดังกล่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ข้อมูลจาก LSEG และ Kpler แสดงให้เห็นว่าเรือ Serifos เป็นเรือที่เช่าโดยบริษัท ปตท. และเป็นหนึ่งในเรือ 7 ลำ ที่มาเลเซียขออนุญาตจากอิหร่านให้ผ่านช่องแคบดังกล่าว ข้อมูลจาก LSEG และ Kpler ยังระบุด้วยว่า เรือลำนี้ได้บรรทุกน้ำมันดิบที่ขนขึ้นจากซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม และคาดว่าจะถึงท่าเรือมะละกาในมาเลเซียในวันที่ 21 เมษายน
การเดินทางของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณบวกที่แสดงถึงการผ่อนคลายความตึงเครียดในภูมิภาค หลังจากที่มีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยการอนุญาตให้เรือขนส่งสินค้าสามารถเดินทางผ่านช่องแคบได้อย่างอิสระมากขึ้น จะช่วยส่งเสริมการค้าและการขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางไปยังตลาดทั่วโลก และการปิดกั้นหรือข้อจำกัดในการเดินทางผ่านช่องแคบนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและความมั่นคงทางพลังงานของโลก
การที่เรือของ ปตท. ได้เดินทางผ่านช่องแคบดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบทบาทของบริษัทในการสนับสนุนการขนส่งน้ำมัน และยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของสถานการณ์ในภูมิภาคอีกด้วย การเดินทางของเรือ Serifos ยังเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ และความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยและการเปิดกว้างในการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก
สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงและเรือขนส่งสินค้าสามารถเดินทางได้ตามปกติแล้วก็ตาม ปัจจัยต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค นโยบายด้านพลังงาน และสถานการณ์ทางการเมือง อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในอนาคตได้ นอกจากนี้ ความท้าทายในการรักษาความปลอดภัยของเรือบรรทุกน้ำมันในน่านน้ำที่มีความขัดแย้ง ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ
การที่ ปตท. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้บริษัทต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จะเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยของการขนส่งน้ำมัน และการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค การเข้ามามีส่วนร่วมของ ปตท. ในการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศต่างๆ และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วย
