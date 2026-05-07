ปตท. และบางจาก ประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง 85 สตางค์ต่อลิตร บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน

ข่าวการปรับลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทลง 85 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างสมดุลราคาพลังงานในประเทศ
ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ. ศ. 2569 มีการประกาศครั้งสำคัญจากผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ของประเทศไทยอย่าง บริษัท ปตท .
จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้แจ้งการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทลงเป็นจำนวน 85 สตางค์ต่อลิตร โดยการปรับเปลี่ยนราคาในครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ. ศ. 2569 เวลา 05.00 น.
เป็นต้นไป ซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศที่ต้องเผชิญกับสภาวะความผันผวนของราคาพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยการตัดสินใจปรับลดราคาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน.
ได้มีการประชุมและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกและเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในวงกว้าง สำหรับรายละเอียดของการปรับลดราคาในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้นำกลไกการปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ โดยมีการปรับเปลี่ยนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของน้ำมันกลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา เพื่อให้สามารถปรับลดราคาขายปลีกหน้าร้านลงได้ ส่งผลให้น้ำมันดีเซล B7 ซึ่งเป็นน้ำมันยอดนิยมสำหรับรถกระบะและรถขนส่งสินค้า มีราคาปรับลดลงมาอยู่ที่ 39.95 บาทต่อลิตร ในขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ซึ่งเน้นการใช้งานในภาคเกษตรกรรมและขนส่งหนัก ปรับลดราคาลงมาเหลือเพียง 32.95 บาทต่อลิตร การปรับลดราคาในกลุ่มดีเซลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ ในส่วนของกลุ่มน้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ประเภทต่างๆ ก็ได้รับการปรับลดราคาลงในสัดส่วนที่เท่ากันคือ 85 สตางค์ต่อลิตรเช่นเดียวกัน โดยราคาใหม่ที่ผู้บริโภคจะได้รับมีดังนี้ น้ำมันเบนซินจะมีราคาอยู่ที่ 52.04 บาทต่อลิตร สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จะมีราคาอยู่ที่ 42.45 บาทต่อลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จะอยู่ที่ 42.08 บาทต่อลิตร สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์รุ่นใหม่ที่รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคาจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 35.45 บาทต่อลิตร และสุดท้ายคือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ที่ปรับลดลงมาอยู่ที่ 31.39 บาทต่อลิตร นอกจากนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันเกรดพรีเมียม เช่น ไฮพรีเมียมดีเซล พลัส จะมีราคาอยู่ที่ 61.25 บาทต่อลิตร และแก๊สโซฮอล์ E20S EVO จะอยู่ที่ 35.45 บาทต่อลิตร การปรับลดราคาครั้งนี้ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับประโยชน์จากการลดราคาในครั้งนี้อย่างเท่าเทียมกัน การปรับลดราคาน้ำมันในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการลดค่าใช้จ่ายรายวันของผู้ขับขี่เท่านั้น แต่ยังมีนัยสำคัญต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนพื้นฐานของเกือบทุกอุตสาหกรรม เมื่อราคาน้ำมันปรับลดลง จะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและอาจส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการต่างๆ ไม่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการขนส่งที่ลดลง นอกจากนี้ การที่ ปตท.
และบางจาก ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในตลาดพลังงานไทยดำเนินการปรับลดราคาอย่างพร้อมเพรียงกัน สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนโยบายภาครัฐในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นและลดความตึงเครียดทางการเงินในช่วงเวลาที่ค่าครองชีพส่วนอื่นยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคทั่วโลกอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและการขนส่งน้ำมันดิบ การใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการเข้าแทรกแซงราคาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลไทยใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน โดยการปรับลดราคาในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการระยะสั้นที่เห็นผลได้ทันที ผู้บริโภคควรติดตามข่าวสารการปรับราคาอย่างใกล้ชิดจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และวางแผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคมในระยะยาว โดยหวังว่าการบริหารจัดการราคาพลังงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาค
