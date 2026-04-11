ปตท.สผ. เปิดตัวลานประติมากรรมใต้ทะเล Ocean for Life ที่เกาะเต่า ฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ปตท.สผ. ร่วมกับหลายภาคส่วนเปิดตัวลานประติมากรรมใต้ทะเล Ocean for Life ที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โครงการประกอบด้วยประติมากรรมรูปสัตว์ทะเลหายากและปะการังเทียมหลากหลายรูปแบบ
นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยี คาร์บอนโซลูชั่น และการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.
และ นายอุกกฤต สตภูมินทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดวางลานประติมากรรมใต้ทะเล Ocean for Life ณ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล เพิ่มความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายภาคส่วน รวมถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลเกาะเต่า นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ \ลานประติมากรรมใต้ทะเล Ocean for Life ประกอบด้วยประติมากรรมรูปสัตว์ทะเลหายาก 9 ชิ้น เช่น คู่ตนุ กระเบนจุดฟ้า และฉลามวาฬ รวมถึงปะการังเทียมรูปแบบใหม่ (Coral Ball) และปะการังเทียมแบบโดม รวมทั้งสิ้น 93 ชิ้น ประติมากรรมทั้งหมดถูกผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเล ออกแบบมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล โดยจะถูกจัดวางบริเวณ Buoyancy World ซึ่งเป็นแหล่งฝึกดำน้ำของเกาะเต่า ในระดับความลึกประมาณ 16 เมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร การจัดวางเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 และจะทยอยติดตั้งจนแล้วเสร็จ โครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ปตท.สผ. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า ชมรมรักษ์เกาะเต่า และชุมชนท้องถิ่น ก่อนการจัดวางได้มีการศึกษาและออกแบบอย่างละเอียดเป็นเวลากว่า 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และจะมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินการฟื้นตัวของระบบนิเวศ\นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ กล่าวว่า ปตท.สผ. ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันโครงการนี้จนสำเร็จ และเชื่อมั่นว่าลานประติมากรรมใต้ทะเลนี้จะช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษัทจะนำความสำเร็จนี้ไปต่อยอดในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทได้ดำเนินโครงการจัดสร้างปะการังเทียมอื่นๆ อาทิ โครงการแหล่งเรียนรู้ใต้ทะเล โดยนำเรือรบหลวงปลดประจำการมาจัดวางเป็นปะการังเทียม เช่น เรือหลวงปราบ ที่เกาะง่ามน้อย จังหวัดชุมพร และเรือหลวงสัตกูด ที่เกาะเต่า ซึ่งประสบความสำเร็จในการเพิ่มความหลากหลายทางทะเลอย่างมีนัยสำคั
