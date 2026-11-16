ปตท. รับรางวัลธรรมาภิบาล ต้านทุจริต 2569 ต่อเนื่องความสำเร็จส่วนบุคคลของ ดร.คงกระพัน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Anti-Corruption Awards 2026 ด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย สะท้อนความมุ่งมั่นบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) องค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการพลังงานระดับชาติของประเทศไทย ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในด้านการส่งเสริม ธรรมาภิบาล ภายใต้รางวัล Anti-Corruption Awards 2026 จาก สมาคมผู้สื่อข่าวด้านจริยธรรม (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการยอมรับและยกย่ององค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดถือปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังและยั่งยืน
พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาล ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ณ อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เพื่อรับมอบเกียรติบัตรแทนผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. โดยดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารสูงสุดและตัวแทนองค์กรเข้ารับรางวัลเพื่อสะท้อนถึงมาตรฐานการบริหารจัดการที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดAlso read“หลี่ เฉียง” ชื่นชม “โสภณ” ผู้บุกเบิกรถไฟความเร็วสูงไทย–จีน ตั้งแต่สมัยนั่ง รมว.คมนาคม ชี้วิสัยทัศน์ไกล ยกเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่
กลไกการบริหารความเสี่ยงและมาตรฐาน GRC
ความสำเร็จในการได้รับรางวัลครั้งนี้สะท้อนถึงโครงสร้างการบริหารงานของ ปตท. ที่ยึดมั่นในหลักความยั่งยืนอย่างสมดุล โดยมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างบทบาทในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และการสร้างการเติบโตทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น องค์กรได้กำหนดให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ประวัติความเป็นมาของรางวัลและเกณฑ์การตัดสิน
รางวัล Anti-Corruption Awards มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่ององค์กร หน่วยงาน บุคคล และสื่อกิจการมวลชน ที่ยึดมั่นในหลักความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล และดำเนินนโยบายหรือมีบทบาทที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การพิจารณาให้รางวัลเป็นการอ้างอิงถึงผลงานที่เป็นรูปธรรมในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับองค์กรและระดับบุคคล
ความสำเร็จต่อเนื่องของ ดร.คงกระพัน ในเวทีธรรมาภิบาล
ความโดดเด่นของการดำเนินธุรกิจภายใต้การนำของ ดร.คงกระพัน ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นความต่อเนื่องของผลงานที่ได้รับการยอมรับจากวงการวิชาชีพสื่อและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมาโดยตลอด โดยปีก่อนหน้า ดร.คงกระพัน เคยได้รับรางวัล Anti-Corruption Awards 2025 ประเภทบุคคล ในสาขาส่งเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งแสดงถึงความสม่ำเสมอในการดำรงจริยธรรมและบทบาทการเป็นผู้นำทางความคิด
รางวัลบุคคลดีเด่นจากมูลนิธิปปช. เมื่อเดือนกรกฎาคม
ก่อนหน้าการรับรางวัลองค์กรในครั้งนี้ไม่นาน เมื่อบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กร ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ยังได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตจากมูลนิธิปปช. เมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 อีกด้วย รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แด่บุคคลที่มุ่งมั่นในความจริงสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และแสดงผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง การได้รับรางวัลทั้งสองเวทีในปีนี้และปีที่แล้ว สะท้อนถึงบทบาทผู้นำที่ผลักดันให้ ปตท. ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้
แผนการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ
ความสำเร็จดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับร่วมกันยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล อันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่ม ปตท. สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในระยะยาว
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