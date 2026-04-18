ปตท. ยอมแบกต้นทุนกว่า 2.3 แสนล้านบาท จัดหาน้ำมันดิบจากนอกตะวันออกกลาง ป้องกันขาดแคลน

ปตท. ปรับแผนจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นนอกตะวันออกกลาง แม้ต้นทุนสูง ยอมรับภาระสภาพคล่องกว่า 2.3 แสนล้านบาท เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ หลังสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางกระทบเส้นทางเดินเรือ คาดเรือน้ำมัน 2 ล้านบาร์เรลถึงไทย 21 เม.ย. นี้
ปตท. เร่งจัดหาน้ำมันจากแหล่งอื่นนอก ตะวันออกกลาง แม้ต้นทุนสูง เพื่อป้องกันการขาดแคลนพลังงาน โดยยอมรับภาระสภาพคล่องกว่า 230,000 ล้านบาท เพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศ คาดเรือบรรทุกน้ำมันขนาด 2 ล้านบาร์เรลที่เคยติดค้างบริเวณท่าเรือชาร์จาห์ จะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 21 เมษายนนี้
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือขนส่งพลังงานทั่วโลกมานานกว่า 1 เดือน โดยปตท. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งดำเนินมาตรการบริหารจัดการความมั่นคงทางพลังงานเชิงรุก ปรับแผนการจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นนอกพื้นที่ความขัดแย้ง แม้จะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น เพื่อป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันในประเทศและรักษาความมั่นคงทางพลังงานสำหรับประชาชน
สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงาน โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ปตท. จึงได้ยกระดับมาตรการบริหารจัดการน้ำมันดิบเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจทำให้การขนส่งหยุดชะงัก ปัจจุบันมีน้ำมันดิบจากภูมิภาคตะวันออกกลางปริมาณ 2 ล้านบาร์เรล ที่ได้จัดหาไว้ล่วงหน้าและบรรทุกอยู่บนเรือ Serifos ซึ่งประสบปัญหาติดค้างบริเวณท่าเรือชาร์จาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2569 อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้ประเทศเผชิญความเสี่ยงด้านพลังงาน ปตท. ได้ตัดสินใจจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันที โดยใช้ศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศและเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องซื้อในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก
ภายหลังการเจรจาหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 เรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวจึงสามารถออกเดินทางได้ หลังจากล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ 1 เดือน และคาดว่าจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 21 เมษายน 2569 การตัดสินใจจัดหาน้ำมันดิบในช่วงวิกฤต ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดโลกมีความตึงตัวและมีความต้องการสูง ทำให้น้ำมันดิบมีราคาสูงถึง 130 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้ปตท. ต้องซื้อในราคาที่สูงกว่าปกติ และต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสี่ยงขาดทุนในระยะสั้น หากราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงในภายหลัง โดยประเมินมูลค่าผลกระทบจากการจัดซื้อในช่วงวิกฤตนี้อยู่ที่ประมาณ 500-1,000 ล้านบาท ต้นทุนที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นค่าประกันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
นอกจากนี้ การที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วยังส่งผลให้กลุ่ม ปตท. ต้องรับภาระด้านสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) สำหรับการจัดหาน้ำมันและก๊าซที่เพิ่มขึ้นประมาณ 137,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับภาระสภาพคล่องอื่นๆ ทำให้มีภาระรวมกว่า 230,000 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้เกิดต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นถึงกว่า 7,000 ล้านบาท ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติ และไม่ได้ถูกส่งผ่านเป็นภาระราคาเชื้อเพลิงให้กับผู้บริโภค แต่เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเพื่อ 'ลดความเสี่ยงของประเทศ' เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงาน
ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ยืนยันที่จะเดินหน้าบริหารจัดการทั้งด้านพลังงานและการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและเสถียรภาพขององค์กร พร้อมที่จะยืนหยัดในการจัดหาพลังงานเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
ปตท. น้ำมันดิบ ความมั่นคงทางพลังงาน ตะวันออกกลาง ราคาน้ำมัน
