ปฏิบัติการร่วมระหว่าง Meta และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ

ปฏิบัติการร่วมระหว่าง Meta และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติเป็นครั้งที่สามแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้กับมิจฉาชีพออนไลน์ที่ได้ผลในยุคนี้ต้องอาศัยการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวกรองจากหลายแพลตฟอร์ม
การที่ Starlink ถูกดึงเข้ามาในปฏิบัติการครั้งนี้บอกอะไรได้มาก มันหมายความว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์บางส่วนไม่ได้พึ่งพาอินเทอร์เน็ตภาคพื้นดินอีกต่อไป แต่ใช้สัญญาณดาวเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากระดับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตท้องถิ่น ทีมงานจากทุกองค์กรรวมตัวกันทำงานพร้อมกันทั้งในกรุงเทพมหานครและกรุงวอชิงตัน ดี.
ซี.
ซึ่งรูปแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสัญลักษณ์ แต่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับหน่วยงานตะวันตกทำได้รวดเร็วและนำไปสู่การลงมือได้จริงในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ ข้อมูลที่แบ่งปันกันยังช่วยระบุที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แห่งใหม่ที่ยังปฏิบัติการอยู่ ซึ่งส่งต่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการสืบสวนต่อแล้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ระบุว่านี่เป็นปฏิบัติการร่วมครั้งที่สามกับ Meta และผลลัพธ์สะท้อนความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ พร้อมย้ำว่าการฉ้อโกงลักษณะนี้ต้องการความร่วมมือที่เข้มแข็งและการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองอย่างทันท่วงทีจึงจะสามารถรับมือได้จริง ปฏิบัติการนี้มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงด้านการลงทุนและ Romance Scam (การหลอกให้รัก) ซึ่งทั้งสองรูปแบบมีเหยื่อหลายล้านคนทั่วโลก รูปแบบที่เครือข่ายเหล่านี้ใช้คือการดำเนินการข้ามแพลตฟอร์มพร้อมกัน เปิดการติดต่อบนช่องทางหนึ่ง ดึงเหยื่อไปยังอีกช่องทาง และรับเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ การทำงานในลักษณะนี้ทำให้การปราบปรามโดยแพลตฟอร์มเดียวหรือประเทศเดียวไม่มีทางได้ผลเต็มที่ ปฏิบัติการ Scam Center Strike Force แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้กับมิจฉาชีพออนไลน์ที่ได้ผลในยุคนี้ต้องอาศัยการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวกรองจากหลายแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากหลายประเทศให้ทำงานในจังหวะเดียวกัน ทุกองค์กรที่เข้าร่วมต่างยืนยันว่าจะสานต่อความร่วมมือนี้ต่อไป เพราะตราบใดที่เครือข่ายมิจฉาชีพยังปรับตัวและหาช่องทางใหม่อยู่เสมอ การรับมือก็ต้องพัฒนาขึ้นในระดับเดียวกั
Meta ปฏิบัติการร่วม เครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ การฉ้อโกง ความร่วมมือ
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