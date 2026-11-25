ปฏิบัติการถอนสิทธิ์ไทรโยค รัฐบาลสั่งจับผู้ต้องหา 14 รายพบพิรุธออกหนังสือรับรองการเกิด
ปฏิบัติการถอนสิทธิ์ไทรโยค จับแล้ว 13 ราย ขยายผลเกือบ 900 ราย พบการใช้พยานบุคคลซ้ำ สร้างเอกสารเท็จ ปมทุจริตสัญชาติไทย ส่งผลกระทบความมั่นคง
นาย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวผลสำเร็จของปฏิบัติการ "ถอนสิทธิ์ไทรโยค" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเปิดโปงกระบวนการทุจริตในวงการทะเบียนราษฎร กรณีบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาใช้เอกสารเท็จขอมีบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิได้มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้คำสั่งที่เด็ดขาดของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อปกป้องระบบความมั่นคงและสวัสดิการของประชาชน
จุดเริ่มต้นตรวจสอบพิรุธเอกสารทะเบียนราษฎร
ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มต้นจากเรื่องร้องเรียนเมื่อปี 2553 เกี่ยวกับกรณีบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมายื่นขอหนังสือรับรองการเกิดที่สำนักทะเบียนอำเภอไทรโยค โดยใช้พยานบุคคลอ้างว่ารู้เห็นการเกิดในราชอาณาจักรไทย แต่จากการตรวจสอบย้อนกลับพบว่ามีการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จจำนวนมาก นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาหลักเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการฝากขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีAlso read โบ๊ท นำทีมดาราเสิร์ฟความอร่อย พาวเวอร์แพท ร่วมแจมจุใจ 14 วันเต็ม!
เมื่ออำเภอไทรโยคขยายผลตรวจสอบฐานข้อมูลการออกหนังสือรับรองการเกิดในช่วงปี 2553 พบรายการต้องสงสัยว่าดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมายจำนวน 417 รายการ โดยมีข้อพิรุธชัดเจนคือการใช้อ้างอิงรายชื่อพยานบุคคลคนเดิมซ้ำในหลายเอกสาร เป็นกลไกที่เอื้อให้ผู้ยื่นขอมีความผิดปกติทางสถานะประชาชน
จากการรวบรวมพยานหลักฐาน คณะทำงานได้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องจำนวน 14 ราย และขอศาลออกหมายจับ เพื่อเข้าสู่กระบวนการ "ถอนสิทธิ์ไทรโยค" อย่างเต็มรูปแบบ โดยรัฐบาลยืนยันหลักการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ และยึดหลักปิดชื่อแต่ถือพฤติกรรม เพื่อตัดวงจรการทุจริตให้ได้
สถิติผู้ถูกจับกุมและขยายผลทั่วประเทศ
พ.ต.อ.ต่อวงศ์ พิทักษ์โกศล รองผู้บังคับการสืบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เปิดเผยว่าการจับกุมดำเนินไปอย่างเข้มงวดครอบคลุมพื้นที่อำเภอไทรโยค อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงจังหวัดนครปฐมและนครสวรรค์ โดยจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 13 ราย
รายละเอียดของการเข้าตรวจจับกุมมีดังนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน สามารถจับกุมได้ 9 ราย และวันที่ 25 พฤศจิกายน จับกุมเพิ่มเติมอีก 4 ราย รวมเป็น 13 ราย เหลือผู้ต้องหาอีก 1 ราย ที่อยู่ระหว่างติดตามตัวเพื่อส่งเข้ากระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการผิดกฎหมายอาจมีเครือข่ายที่กว้างขวางกว่านั้น ทำให้มีการขยายผลตรวจสอบทั่วจังหวัดกาญจนบุรี พบกรณีเข้าข่ายกระทำผิดเกือบ 900 ราย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบทั้งกระบวนการจัดทำเอกสารและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน
มาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้อง
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง แจ้งว่า กรมการปกครองได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อสืบสวนหาตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการออกเอกสารเท็จ โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
อธิบดีกรมการปกครองย้ำชัดว่าแม้บางกรณีคดีอาจขาดอายุความทางอาญาไปแล้ว แต่ยังสามารถดำเนินคดีทางวินัยได้ทันที โดยหากพบหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเอี่ยว สั่งการ หรือสนับสนุนการกระทำความผิด จะมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทุกราย เพื่อตัดโอกาสในการใช้อำนาจในทางมิชอบอีก
การดำเนินการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบทะเบียนราษฎร เนื่องจากนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ชี้ว่าการทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทย ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิทธิและสวัสดิการของประชาชนไทยเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศโดยรวม
คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียน (DOPA N.I.C.E.) จะเดินหน้าติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่เหลือและขยายผลตรวจสอบพยานบุคคลและผู้ยื่นขอเอกสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูความถูกต้องของฐานข้อมูลประชากรและปิดช่องโหว่ในการออกเอกสารทางทะเบียนราษฎรอย่างสิ้นเชิง
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