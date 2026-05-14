ปฏิบัติการกวาดล้างทุนเทาและนอมินีที่ดิน พร้อมเชิดชูเกียรติผู้เสียสละและตำรวจน้ำดี

เจาะลึกการกวาดล้างคลังแสงอาวุธสงครามของกลุ่มทุนจีนเทาในพัทยา การปราบปรามนอมินีถือครองที่ดินผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน พร้อมเรื่องราวความภาคภูมิใจของบุตรข้าราชการตำรวจที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร และการยกย่องตำรวจผู้ทำความดีช่วยชีวิตประชาชน
จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่นำไปสู่การค้นพบคลังแสงอาวุธย่อยๆ ภายในบ้านพักในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของนายหมิงเฉิน ซัน ชายชาวจีนที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่ม ทุนจีนเทา เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่พลิกคว่ำ ซึ่งนำไปสู่การเข้าช่วยเหลือของ ส.
ต. ท. นิลพัฒน์ ทองย้อย ผบ. หมู่ จร.
สภ.
นาจอมเทียน ที่สังเกตเห็นพิรุธบางอย่างจนนำไปสู่การตรวจค้นและพบอาวุธปืนจำนวนมาก เหตุการณ์นี้เป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างร้ายแรงของการข่าวในหน่วยงานความมั่นคง รวมถึงประสิทธิภาพในการคัดกรองบุคคลเข้าออกประเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจสันติบาล ที่ปล่อยให้บุคคลที่มีพฤติกรรมอันตรายและเป็นหัวจ่ายของแก๊งสแกมเมอร์สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้อย่างอิสระ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีข้อสงสัยว่าอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งและจำเป็นต้องมีการสังคายนายกเครื่องระบบการทำงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต ในขณะเดียวกัน ปัญหาการรุกคืบของชาวต่างชาติที่เข้ามาถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างเกาะสมุยและเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนไทยในพื้นที่ ซึ่งถูกเบียดบังที่ดินทำกินในบ้านเกิดของตนเอง เรื่องนี้ได้ส่งผลให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต้องลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและบัญชาการให้ พล.
ต. อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ. ตร.
เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยมีการมอบหมายให้ พล. ต. อ. สำราญ นวลมา รอง ผบ.
ตร. เป็นหัวเรือใหญ่ในการนำกำลังเข้าจัดการ ซึ่งมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่ดึงตัว พล. ต. ท.
นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ และ พล. ต. ต.
โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย เข้ามาร่วมเสริมทัพในยุทธการจัดระเบียบสังคมครั้งใหญ่ ผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นมีการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายถึง 243 บริษัท และพบว่ามี 27 แห่งที่เข้าข่ายเป็นนอมินี ถือครองที่ดินรวม 37 แปลง เนื้อที่กว่า 51 ไร่ โดยเฉพาะในเกาะพะงันที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลจำนวนมาก ซึ่งชาวต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นำไปสู่การออกหมายจับและจับกุมคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว ซึ่งถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลที่ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาเอาเปรียบคนไทย นอกเหนือจากข่าวการปราบปรามอาชญากรรม ยังมีเรื่องราวที่สร้างความปิติยินดีและความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวตำรวจ โดยเฉพาะความสำเร็จของ น้องนอทธ์ หรือ นตท.
เมธวิน เขียวขำ บุตรชายของ พ. ต. อ.
ประธาน เขียวขำ อดีตนักบินกองบินตำรวจผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุเครื่องบินตกเมื่อปี 2568 ซึ่งน้องนอทธ์สามารถสอบผ่านโครงการสิทธิพิเศษสำหรับบุตรข้าราชการตำรวจผู้เสียสละ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยในปีการศึกษา 2569 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน แต่น้องนอทธ์เป็นเพียงคนเดียวที่ผ่านด่านทดสอบอันหินโขดนี้ได้สำเร็จ ถือเป็นการสืบทอดจิตวิญญาณผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จากบิดาสู่บุตร ท่ามกลางการร่วมยินดีของเพื่อนร่วมรุ่นของบิดาและผู้บังคับบัญชาระดับสูง ซึ่งการได้รับโอกาสนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตอบแทนคุณความดีของผู้เสียสละ แต่ยังเป็นสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวตำรวจทั่วประเทศที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยปัจจุบันน้องนอทธ์ได้ก้าวเข้าสู่รั้วตำรวจสามพรานภายใต้การบ่มเพาะของ พล.
ต. ท. ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ครูใหญ่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปิดท้ายด้วยเรื่องราวความดีงามของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ซึ่ง พล. ต.
ท. สยาม บุญสม ผบช. น. ได้กล่าวชื่นชมและมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ 4 ตำรวจน้ำดีจาก สน.
จักรวรรดิ ประกอบด้วย ร. ต. อ. สัญญา เหล็กกล้า, ส.
ต. อ. กฤตนัย เกลี้ยงกลม, ส. ต.
ท. จักรพันธ์ ช่อเกตุ และ ส. ต. ต.
จตุรพร บุญท้วม ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและมีไหวพริบในการเข้าช่วยเหลือระงับเหตุชายที่พยายามกระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตายได้อย่างทันท่วงที การกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ แต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ประชาชนเห็นว่ายังมีตำรวจที่ทุ่มเทและใส่ใจในทุกข์สุขของชาวบ้านอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นบันทึกความทรงจำแห่งคุณงามความดีที่จะถูกจารึกไว้ในหน้าที่การงานของพวกเขาตลอดไ
